'Rodri je na svojem položaju najboljši na svetu'

Phil Foden in Rodri

Izjavo trenerja je podkrepil tudi Phil Foden: "Nimam besed zanj, preprosto lahko naredi vse, kar si zaželi. Je najboljši zadnji vezni igralec na svetu, ob tem pa dosega zadetke, preigrava v bližini kazenskega prostora. Ne morem našteti niti ene slabosti v njegovi igri. Zame je naš najpomembnejši člen, ko ne igra, je to za nas velika razlika."

Rodri je na obračunu z varovanci Unaija Emeryja dosegel gol in asistenco. V letošnji sezoni je tako za Manchester City v svojo statistiko vpisal že osem zadetkov in 10 asistenc, kar je za nogometaša na položaju defenzivnega vezista res neverjeten podatek.

Še bolj impresivno je dejstvo, da Španec v dresu sinjemodrih ne pozna poraza že kar 64 tekem, s čimer je podrl rekord Ricarda Carvalha, ki je pred tem z 58 tekmami držal status najdlje nepremaganega člana katere izmed angleških zasedb. Citizensi so v tem obdobju zbrali štiri premierligaške poraze, klonili so proti Aston Villi, Arsenalu, Wolvesom in Brentfordu.