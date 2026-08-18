Rodri je v Barceloni: okrepitev za sredino in jasen cilj – Liga prvakov

Njegov prihod je v Barceloni povzročil precej navdušenja. Posnetek Rodrijevega prihoda je objavil tudi priljubljeni nogometni instagram profil 433, ki je pokazal prve trenutke 30-letnega vezista po prihodu v katalonsko prestolnico. Rodri je ob prihodu jasno povedal, da je igranje za Barcelono zanj uresničitev sanj. "Sanje so bile, da bi igral za Barço. Želim osvojiti Ligo prvakov in vse ostalo, resnično se že veselim, da bom zaigral skupaj s soigralci in vse bom dal od sebe", je Rodri dejal ob pristanku v Barceloni.

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Prestop, ki spreminja Barcelonino sredino

Barcelona naj bi za Rodrija Manchester Cityju plačala približno 60 milijonov evrov fiksne odškodnine, dodatnih 16,5 milijona evrov pa je predvidenih v bonusih. Skupna vrednost posla lahko tako doseže približno 76,5 milijona evrov. Rodri naj bi podpisal štiriletno pogodbo. Za Barcelono njegov prihod pomeni predvsem ogromno izkušenj in stabilnosti na sredini igrišča. Rodri je v sedmih sezonah pri Manchester Cityju zbral 298 nastopov in osvojil kar 12 velikih lovorik, med njimi štiri naslove angleškega prvaka in Ligo prvakov. Leta 2024 je osvojil tudi Zlato žogo. Njegova največja prednost je sposobnost nadzora nad tekmo. Rodri zna umiriti igro, narediti pravo odločitev pod pritiskom in hkrati zaščititi obrambo. Prav takšen profil je lahko za Barcelono izjemno pomemben, saj bo ob igralcih, kot so Pedri, Frenkie de Jong, Gavi in Fermín López, dobil še več možnosti za gradnjo igre. Zanimivo je tudi, da naj bi Rodri v Barceloni nosil številko 16. Trenutni lastnik številke Fermín López se je pripravljen preseliti na številko 7 in Rodriju prepustiti številko, ki jo je nosil tudi pri Manchester Cityju in v španski reprezentanci.

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Barça dobiva vodjo