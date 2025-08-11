Rodri na razpotju: City ga želi zadržati, Real ga vabi nazaj v Madrid

Španski vezist Rodri se še ni odločil o svoji prihodnosti, kljub temu da mu bo Manchester City v prihodnjih dneh predstavil ponudbo za podaljšanje pogodbe. Na Etihadu vlada nervoza zaradi zanimanja madridskega Reala.

Prihodnost enega najboljših vezistov na svetu Rodrija je še vedno nejasna, ključni bodo naslednji meseci. Igralec, ki je prejel Zlato žogo, še ni sprejel odločitve o tem, kam bo šla njegova kariera. Jasno je, da bo imel na mizi mamljivo ponudbo Manchester Cityja za podaljšanje pogodbe za dve leti, do leta 2029, ki bi ga približala ali izenačila z največjo plačo v ekipi, Erlinga Haalanda, ob tem pa bi postal najbolje plačani vezist v Evropi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vse to je še posebej pomembno, ker Real Madrid išče vezista, kapetan španske reprezentance, rojen v Madridu, pa je eden izmed najbolj zaželenih tako pri trenerju Xabiju Alonsu kot tudi pri klubu. Pomanjkanje kakovostnih alternativ na trgu je povzročilo, da so se oči Reala usmerile v glavno zvezdo španske reprezentance in Cityja. Odhod Rodrija se je še pred nekaj meseci zdel nemogoč, zdaj pa postaja resna grožnja za vodstvo Meščanov.

Ključni igralec za Guardiolo

Za City bi bil hud udarec, če bi odšel tako pomemben igralec. Z njim je ekipa dosegla vrhunec, ob osvojitvi težko pričakovanega naslova Lige prvakov pa je prav Rodri dosegel zmagoviti gol v finalu proti Interju. Brez njega se je celoten projekt Guardiole sesul kot hišica iz kart, potem ko je Rodri zaradi poškodbe kolena izpustil skroraj celotno prejšnjo sezono.

Španski reprezentant je po okrevanju od poškodbe že začel obetavno sezono. Njegov vpliv se je pokazal na svetovnem klubskem prvenstvu, kjer je ponovno dobil nekaj igralnega časa. Proti Juventusu, na edini tekmi, kjer je začel v prvi postavi, je City blestel (5:2). Videli smo Rodrija, ki je na igrišču vodil igro sinjemodrih, ter Guardiolo, ki je užival v igri svoje ekipe kot že dolgo ne. Rodri ima v mislih svetovno prvenstvo prihodnje leto. Želi postati svetovni prvak s Španijo – edini veliki uspeh, ki mu še manjka v karieri. To lahko doseže naslednje poletje. Po tem tekmovanju se bo odprl trg, ki ga bo svetovno prvenstvo še dodatno spodbudilo, z datumom izteka Rodrijeve pogodbe v poletju 2027 v ozadju.