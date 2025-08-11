Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Rodri na razpotju: City ga želi zadržati, Real ga vabi nazaj v Madrid

Manchester, 11. 08. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
19

Španski vezist Rodri se še ni odločil o svoji prihodnosti, kljub temu da mu bo Manchester City v prihodnjih dneh predstavil ponudbo za podaljšanje pogodbe. Na Etihadu vlada nervoza zaradi zanimanja madridskega Reala.

Prihodnost enega najboljših vezistov na svetu Rodrija je še vedno nejasna, ključni bodo naslednji meseci. Igralec, ki je prejel Zlato žogo, še ni sprejel odločitve o tem, kam bo šla njegova kariera. Jasno je, da bo imel na mizi mamljivo ponudbo Manchester Cityja za podaljšanje pogodbe za dve leti, do leta 2029, ki bi ga približala ali izenačila z največjo plačo v ekipi, Erlinga Haalanda, ob tem pa bi postal najbolje plačani vezist v Evropi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse to je še posebej pomembno, ker Real Madrid išče vezista, kapetan španske reprezentance, rojen v Madridu, pa je eden izmed najbolj zaželenih tako pri trenerju Xabiju Alonsu kot tudi pri klubu. Pomanjkanje kakovostnih alternativ na trgu je povzročilo, da so se oči Reala usmerile v glavno zvezdo španske reprezentance in Cityja. Odhod Rodrija se je še pred nekaj meseci zdel nemogoč, zdaj pa postaja resna grožnja za vodstvo Meščanov. 

Ključni igralec za Guardiolo

Za City bi bil hud udarec, če bi odšel tako pomemben igralec. Z njim je ekipa dosegla vrhunec, ob osvojitvi težko pričakovanega naslova Lige prvakov pa je prav Rodri dosegel zmagoviti gol v finalu proti Interju. Brez njega se je celoten projekt Guardiole sesul kot hišica iz kart, potem ko je Rodri zaradi poškodbe kolena izpustil skroraj celotno prejšnjo sezono.

Preberi še Cityjev Rodri še ne bo nared za začetek sezone

Španski reprezentant je po okrevanju od poškodbe že začel obetavno sezono. Njegov vpliv se je pokazal na svetovnem klubskem prvenstvu, kjer je ponovno dobil nekaj igralnega časa. Proti Juventusu, na edini tekmi, kjer je začel v prvi postavi, je City blestel (5:2). Videli smo Rodrija, ki je na igrišču vodil igro sinjemodrih, ter Guardiolo, ki je užival v igri svoje ekipe kot že dolgo ne.

Rodri ima v mislih svetovno prvenstvo prihodnje leto. Želi postati svetovni prvak s Španijo – edini veliki uspeh, ki mu še manjka v karieri. To lahko doseže naslednje poletje. Po tem tekmovanju se bo odprl trg, ki ga bo svetovno prvenstvo še dodatno spodbudilo, z datumom izteka Rodrijeve pogodbe v poletju 2027 v ozadju.

Preberi še Grealish zapušča Manchester City, se bo poslovil tudi Savinho?

Če bi prišlo do tega trenutka brez podaljšanja pogodbe, bi bil City prisiljen znižati ceno morebitnega prestopa, saj bi sicer tvegal, da ga leto pozneje izgubi brez odškodnine. Manchester City si tega scenarija pod nobenim pogojem ne želi. Njihova strategija bo pospešiti celoten proces, toda odločitev je zdaj na strani nogometaša. 

nogomet manchester city rodri real madrid
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
12. 08. 2025 14.14
+2
Berite samo komentarje cripsija. On je edini poznavalec LALIGE in vseh klubov v njej. HAHAHAHA.
ODGOVORI
3 1
Nejc Lola
12. 08. 2025 16.15
-2
Razlika je, da Crispi govori o nogometu, vi pa o njem... ker veste, da v debati o dejstvih proti Realu nimate niti za ogrevanje.
ODGOVORI
2 4
Kolllerik
12. 08. 2025 08.32
+7
Veš da. Vsi komaj čakajo, da pridejo med tiste domišljave, napihnjene peteline na Bernabeu 🤣. Kaj za ta priviligiran državni klub noben salary cap ne velja? Ma kaj sprašujem, seveda ne velja... Protekcije do neba!
ODGOVORI
9 2
Nejc Lola
12. 08. 2025 16.11
-2
Domišljavi petelini na Bernabéuu? Bolje biti petelin, ki je večkrat osvojil Evropo kot kdorkoli drug, kot pa kokoš, ki se hvali z enim naslovom na desetletje in čaka, da bo UEFA še enkrat spremenila pravila, da jih bo rešila pred bankrotom.
ODGOVORI
1 3
Miran1960
12. 08. 2025 08.15
+9
Fašisti kupujejo zlato žogo ker drugače po pošteni poti ne in ne pridejo do nje...
ODGOVORI
10 1
Kolllerik
12. 08. 2025 10.06
+5
Itak 👍
ODGOVORI
5 0
Nejc Lola
11. 08. 2025 21.39
-7
Lepo gledat hate komentarje ko real postaja vse in vse mocnejsi
ODGOVORI
4 11
Lucky
11. 08. 2025 21.50
+7
Ti si taprau Realovc. Mi se smejimo in zabavamo, ti pa vse na hate in jok obrneš.
ODGOVORI
9 2
Nejc Lola
11. 08. 2025 21.59
-5
Pravi se oglaša😂😂😂
ODGOVORI
3 8
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.54
+8
Tako kot pravi Cripsi 👉....in plača še vse narezke in Rolexe , ki so šli v nič
ODGOVORI
11 3
cripstoned
11. 08. 2025 20.19
-8
Rodri bi bil na sredini terena odlicen kot zamenjava v zadnjih 10min.tekmah za bellija, ardo ali pa valverdeja...glede na njegova leta in to da prihaja nazaj po hudi poskodbi pa lahko pride samo ce vrne zlato zogo in javno prizna da so pokradli vinija ter placa perezu 10mio.eur....
ODGOVORI
7 15
Lucky
11. 08. 2025 20.33
+7
Ka jo bo vraču, če vam nč ne pomen.
ODGOVORI
13 6
cripstoned
11. 08. 2025 20.50
-8
Meni nic ne pomeni...more pokazati poniznost in spostovanje ce hoce nositi dres najvecjega kluba od obstoja zoge...
ODGOVORI
6 14
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.50
+6
Dost bi blo, če Viniju napihne žogo...
ODGOVORI
11 5
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.51
+6
...in zakaj bi dal žogo Viniciusu...še s svojo se ne igra
ODGOVORI
9 3
Lucky
11. 08. 2025 21.19
+9
Men zgleda, kot, da crips plastelin napihuje.
ODGOVORI
10 1
Dany75
12. 08. 2025 08.51
-4
Tebi pa tvojo...
ODGOVORI
1 5
Kolllerik
12. 08. 2025 10.12
+4
Kultura realovca...
ODGOVORI
4 0
modelx
11. 08. 2025 19.08
+7
če je pameten, naj ostane v mc.
ODGOVORI
10 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110