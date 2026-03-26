Rodri o madridskem Realu: 'Največjih klubov se ne zavrača'

Špansko izbrano vrsto čakata prijateljski tekmi proti Srbiji in Egiptu, med reprezentančnim premorom pa je za nekaj razburjenja poskrbel Rodri. Vezist Manchester Cityja ima z meščani pogodbo sklenjeno do konca naslednje sezone, kar je pustilo odprta vrata za ugibanja o njegovi prihodnosti. Med reprezentančnimi dolžnostmi je dobitnik zlate žoge spregovoril o svojem morebitnem povratku na Iberski polotok.

"Nekega dne bi se zagotovo rad vrnil v svojo domovino. Do konkretnih pogovorov ni prišlo, zagotovo bi kontaktirali mojega agenta in ne mene," je izjavo začel Rodri. Španec je k meščanom prestopil iz vrst mestnega tekmeca kraljevega kluba Atletica, a mu to ne bi bila ovira ob morebitni selitvi na Bernabeu: "To, da sem nosil dres Atletov, ne ustavlja ničesar. Veliko nogometašev je igralo za oba največja kluba v Madridu. Največjim klubom na svetu ne želim zapirati vrat."