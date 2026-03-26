Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Rodri o madridskem Realu: 'Največjih klubov se ne zavrača'

Madrid, 26. 03. 2026 16.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Prestopne govorice in odmevne izjave so stalnice reprezentančnih premorov. Nazadnje je nogometno javnost razburkal Rodri, ki je spregovoril o morebitni selitvi k madridskemu Realu. Nekdanji dobitnik zlate žoge prestopa ni izključil, njegove besede pa so zagotovo razjezile marsikaterega navijača sinjemodrih iz Manchestra.

FOTO: AP

Špansko izbrano vrsto čakata prijateljski tekmi proti Srbiji in Egiptu, med reprezentančnim premorom pa je za nekaj razburjenja poskrbel Rodri. Vezist Manchester Cityja ima z meščani pogodbo sklenjeno do konca naslednje sezone, kar je pustilo odprta vrata za ugibanja o njegovi prihodnosti. Med reprezentančnimi dolžnostmi je dobitnik zlate žoge spregovoril o svojem morebitnem povratku na Iberski polotok.

"Nekega dne bi se zagotovo rad vrnil v svojo domovino. Do konkretnih pogovorov ni prišlo, zagotovo bi kontaktirali mojega agenta in ne mene," je izjavo začel Rodri. Španec je k meščanom prestopil iz vrst mestnega tekmeca kraljevega kluba Atletica, a mu to ne bi bila ovira ob morebitni selitvi na Bernabeu: "To, da sem nosil dres Atletov, ne ustavlja ničesar. Veliko nogometašev je igralo za oba največja kluba v Madridu. Največjim klubom na svetu ne želim zapirati vrat."

FOTO: Profimedia

Najbolj aktualni primer igranja za Atletico in Real je vratar kraljevega kluba Thibaut Courtois, ki si je z izjemnimi predstavami pri colchonerosih prislužil prestop k londonskemu Chelseaju, proti belemu baletu pa je izgubil v velikem finalu prestižne Lige prvakov leta 2014.

Batistuta o Maradoni: Umrl je sam, kot pes

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Kako se rešiti zaprtja
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615