Rodri: Po prikazanem v tej sezoni smo si zaslužili evropsko lovoriko

Čeprav so imeli tudi nogometaši Interja nekaj lepih priložnosti, da bi tekmo zasukali v drugo smer, pa je na koncu treba priznati, da so sinjemodri znali unovčiti višek v posamični kakovosti za svoj prvi naslov evropskega klubskega prvaka. "Mislim, da ni niti enega nogometaša v naših vrstah, ki se po tej veliki zmagi ni znebil velikega bremena. Vsi so pričakovali našo (gladko) zmago, a smo vedeli, da nam ne bo lahko. Inter se je znova prikazal v odlični luči. Odigrali so zelo dobro tekmo in bili več kot dostojen tekmec v boju za najbolj čislano evropsko klubsko lovoriko. Na koncu, ko potegnem črto, menim, da smo si po prikazanem skozi celotno sezono to lovoriko tudi zaslužili," so bile Rodrijeve uvodne besede po osvojiti naslova evropskega klubskega prvaka.

Veselje v taboru meščanov po zadnjem žvižgu odličnega poljskega sodnika Szymona Marciniaka je bilo nepopisno. Po enormnih finančnih vložkih v zadnjih letih in številnih nakupih najdražjih nogometnih "eksponatov" so si lahko arabski lastniki in katalonski strokovnjak Josep "Pep" Guardiola naposled le oddahnili.

Tudi odlični portugalski reprezentančni vezist Bernardo Silva ni skrival zadovoljstva po uresničitvi otroških sanj. "To so sanje vsakega mladeniča, ki se odloči, da bo sledil svojim nogometnim sanjam. V zadnjih letih smo se veliko naučili, predvsem pa, kako se vrniti po težkih porazih. To moštvo je dozorevalo postopoma in doživelo vrhunec, ko so njegovi najvidnejši posamezniki dosegli najvišjo mogočo razvojno raven. Izredno sem vesel in ponosen na celoten klub, mesto ter njegove prekrasne in zveste navijače," je navdušeno razpredal Portugalec.

John Stones, ki je v finalnem obračunu opravil največ tako imenovanega "umazanega dela" na sredini igrišča v vrstah Manchester Cityja, je izpostavil moštveni duh kot ključni dejavnik na poti do želenega uspeha. "Brez moštvene kohezije tudi tega uspeha ne bi bilo. Naš trener je vseskozi verjel v nas in nas spodbujal, da bo prej ali slej nastopilo naših pet minut, ko bomo potrdili svojo nesporno kakovost. Zdaj se lahko sprostimo in se veselimo z našimi zvestimi navijači," pa so bile besede Cityjevega obrambno usmerjenega vezista.