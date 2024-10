Rodri: To je nagrada za vse izjemne španske veziste

Tokrat pa je beseda tekla predvsem o časti ob prejemu nagrade. Ta je španskemu nogometašu pripadla prvič po letu 1960 in Luisu Suarezu . Edini preostali dobitnik te nagrade iz Španije je sicer v Argentini rojeni Alfredo Di Stefano (1957, 1959). "Najprej hvala reviji France Football in Uefi za ta naziv. Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame in mi zaupali. To je velik dan zame, za mojo družino in Španijo," je v uvodnem nagovoru v španščini, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, dejal po novem najboljši nogometaš na svetu.

Osemindvajsetletni Rodri je na podelitev prišel na berglah, saj okreva po operaciji križne vezi. Prav španski as, ki je bil motor reprezentance letošnjih evropskih prvakov, je le nekaj dni pred septembrsko poškodbo govoril o naporih poklicnih nogometašev na najvišji ravni in da je trenutno na koledarju preveč tekem.

"Zahvalil bi se tudi izbrani vrsti in selektorju Luisu de la Fuenteju , ki mi že tako dolgo zaupa, ter španskim soigralcem. Ta nagrada ni le zame, temveč za vse vas," je izpostavil Rodri. Vse od prihoda k Cityu iz vrst Atletica iz Madrida poleti 2019 za 70 milijonov evrov je Rodri gonilo meščanov na sredini igrišča. Doslej je za angleškega velikana odigral 260 tekem in dosegel 26 golov, enega najpomembnejših tudi v finalu lige prvakov v sezoni 2022/23, ko je City ugnal milanski Inter z 1:0.

Potem ko se je zahvalil dekletu Lauri, s katero sta v ponedeljek praznovala obletnico, ter družini in prijateljem, se je obrnil še proti svojima moštvoma, Manchester Cityju in španski reprezentanci, s katero je julija osvojil naslov evropskih prvakov. "Ne smem pozabiti svojih soigralcev, saj razumem, da gre v prvi vrsti za ekipni šport. Manchester City je poseben klub, vem, da te nagrade ne bi dobil brez njega. Zame je to najboljši klub na svetu in zaradi njega se stvari dogajajo enostavneje," je poudaril 28-letni obrambno naravnani vezist.

"Menim, da ta nagrada nekako posvečuje ne le mojo zmago, temveč tudi zmago pozicije, na kateri igram, in igralcev, kot sta Iniesta, Xavi. To je zmaga za španski nogomet in vse tamkajšnje veziste," je dejal Rodri in spomnil na nekatere slovite predhodnike v španski izbrani vrsti, ki so bili po njegovem mnenju v eri osvajanja te nagrade Argentinca Lionela Messija (8 zlatih žog) in Portugalca Cristiana Ronalda (5) malce spregledani.

Za špansko izbrano vrsto je Rodri doslej odigral 57 tekem in dosegel štiri gole. Bil je med najbolj zaslužnimi ob pohodu do naslova evropskih prvakov. Njegov 11 let mlajši rojak, ki je prav tako blestel na Euru, Lamine Yamal, je prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša. Slovesnost pa je bojkotiral španski velikan in zmagovalec Lige prvakov v minuli sezoni Real Madrid, katerega igralci so zasedli večino mest v prvi deseterici izbora.