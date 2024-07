Rodri? Vinicius? Bellingham?

Z zaključkom Eura in Cope je konec tudi bitke za zlato žogo. Na različnih nogometnih odrih se je v minuli sezono izkazalo lepo število svetovnih nogometnih zvezdnikov, kdo pa so tisti, ki veljajo za glavne favorite za osvojitev zlate žoge?

Lanski dobitnik zlate žoge FOTO: Twitter icon-expand

Oktobra lani je Lionel Messi osvojil še osmo zlato žogo v svoji bogati nogometni karieri, letos pa bo prestižna nagrada skorajda zagotovo pristala v rokah nogometaša, ki je doslej še ni osvojil.

Rodri FOTO: AP icon-expand

Rodri Obrambno naravnani vezist Manchester Cityja in španske reprezentance Rodri je že vrsto let najboljši nogometaš na svojem položaju. Slednji je bil do finala FA pokala več kot eno leto neporažen v klubskem dresu, meščani pa so izgubili vse tri septemberske ligaške tekme, ko Rodri zaradi poškodbe ni igral. Manchester City je v minuli sezono osvojil Premier ligo, klubsko svetovno prvenstvo ter evropski superpokal, 28-letni Madridčan pa je omenjenim trofejam dodal še evropski naslov s špansko reprezentanco. Na evropskem prvenstvu je bil, kljub temu da je finalno tekmo zaradi poškodbe sklenil ob polčasu, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja. Potrebno je tudi izpostaviti, da je Rodri od začetka lanskega koledarskega leta osvojil več trofej (osem) kot je izgubil tekem (pet), o njegovi vrhunskosti pa je na proslavi po osvojitvi rekordne četrte evropske trofeje v španski nogometni zgodovini spregovoril tudi selektor furije. "Rodri mora osvojiti zlato žogo. Dajte mu jo, prosim. Preprosto je najboljši nogometaš na svetu."

Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand

Vinicius Junior Brazilski zvezdnik se je v začetku minule sezone boril s poškodbo, ko pa je slednjo pozdravil, pa je začel s predstavami na najvišjem nivoju. Hat-trick v finalu španskega superpokala, dve izjemni predstavi v polfinalu Lige prvakov proti Bayern Münchnu in gol v finalu proti dortmundski Borussii je le nekaj izmed trenutkov, v katerih je Vinicius pokazal svojo izjemno kvaliteto. 24-letnik je z belim baletom osvojil tri prestižne lovorike – Ligo prvakov, špansko prvenstvo in španski superpokal – ter zabil 26 zadetkov in prispeval 12 asistenc. Vse je bilo perfektno do poletja, ko je na ameriškem pokalu v skupinskem delu prejel dva rumena kartona in posledično brazilski poraz proti Urugvaju v četrtfinalu nemočno pospremil s tribune. S tem je vrata do zlate žoge na stežaj odprl določenim drugim nogometašem, morda Rodriju, morda pa svojemu mlademu klubskemu soigralcu.

Jude Bellingham FOTO: AP icon-expand

Jude Bellingham Prvi meseci po selitvi v Madrid bi bili za mladega Angleža težko boljši. Takšnega takojšnjega učinka po selitvi v kraljevi klub od Cristiana Ronalda ni imel nihče, Bellingham pa je v prvi polovici sezone zabijal kot za stavo, tudi na izjemno pomembnih obračunih. Njegov ogenj je v začetku letošnjega leta, ko je bil zaradi poškodbe in kazni nekaj časa odsoten, za kratek čas ugasnil, 21-letnik pa se je ponovno prebudil, ko ga je Real Madrid najbolj potreboval. Njegov učinek je bil ključen v četrtfinalu Lige prvakov, ko so galaktiki izločili Manchester City, to pa je nato nadgradil še z zadetkom v izdihljajih tekme na El Clasicu proti Barceloni. Evropsko prvenstvo se vsekakor ni končalo po željah Angležev, če ne bi bilo Bellinghama, pa bi se njihova evropska pot zaključila že veliko bolj zgodaj. Z neverjetnim zadetkom na tekmi osmine finala proti Slovaški je mladenič trem levom zagotovil podaljške, po katerih so se uvrstili v naslednjo fazo tekmovanja. Anglija je nato uspela prilesti do finala in če bi najpomembnejšo tekmo sezone tudi dobili, bi Bellingham z eno roko že držal zlato žogo. Kljub bolečemu porazu pa je za njim sijajna sezona, v kateri je 27 golom dodal še 17 asistenc.

Dani Carvajal FOTO: AP icon-expand