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Nogomet

Prvi igralec mundiala želi v Madrid

Madrid , 22. 07. 2026 14.37 pred 50 minutami 1 min branja 3

Avtor:
J.B.
Rodri

Španski vezist Rodri vstopa v zadnje leto pogodbe z Manchester Cityjem, zato se vse bolj šušlja, da bi utegnil že to poletje zapustiti Etihad. Dobro obveščeni Fabrizio Romano trdi, da si želi najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva kariero nadaljevati v belem delu Madrida, kar bi krepko zamajalo razmerja moči v španskem prvenstvu.

Rodri z nagrado za najboljšega igralca mundiala.
Rodri z nagrado za najboljšega igralca mundiala.
FOTO: Profimedia

Kakor trdi italijanski novinar, si želi Rodri na vse načine izsiliti prestop v madridski Real, ki ga bo v novi sezoni vodil Jose Mourinho.

Po osvojeni zlati žogi pred dvema letoma je imel Rodri obilo težav s poškodbami. Zdelo se je, da je njegova zvezda usahnila, vendar je prav na minulem svetovnem prvenstvu, kjer se je s Španijo veselil naslova prvaka, dokazal, da še vedno sodi v najožji krog najboljših nogometašev na svetu.

Kljub temu Real Madrid, kot dodaja Fabrizio Romano, zanj še ni poslal uradne ponudbe. Prestopu bojda ni najbolj naklonjen predvsem predsednik kluba Florentino Perez, ki je pred tedni dobil nov mandat. Brez zelene luči alfe in omege kluba pa se na Santiago Bernabeuu ne zgodi prav nič.

Florentino Perez še ni prižgal zelene luči ...
Florentino Perez še ni prižgal zelene luči ...
FOTO: Profimedia

Tudi če bi Real poslal ponudbo, pa je veliko vprašanje, ali bi nanjo na Etihadu pristali. Angleški mediji namreč ta čas poročajo, da se v Manchestru trudijo, da bi z motorjem igre na sredini igrišča dosegli nov dogovor.

Rodri je član Manchester Cityja že od leta 2019, za sinje modre je doslej zbral 298 nastopov, osvojil štiri premierligaške naslove, ligo prvakov, vmes pa s Španijo pokoril tako evropsko kot svetovno konkurenco.

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KOMENTARJI3

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Gašper93
22. 07. 2026 15.42
Real potrebuje take okrepitve, da pomagajo narediti red.
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+1
1 0
ledr
22. 07. 2026 15.40
Toliko poštenih in korektnih klubov na svetu, ti pa ravno v Madrid? Pa daj človek, pamet v glavo! Doslej si bil dober, cenjen in korekten. V tem primeru se boš zagotovo spremenil, kot vsi, ki prestopijo v ta pokvarjen klub.
Odgovori
+0
2 2
REAList7
22. 07. 2026 15.54
A naj gre potem raje v barcelono, da bo še boljši, bolj cenjen in bolj korekten? xD Saj pa ni nor, da bi to naredil.
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0 0
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