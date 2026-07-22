Prvi igralec mundiala želi v Madrid

Kakor trdi italijanski novinar, si želi Rodri na vse načine izsiliti prestop v madridski Real, ki ga bo v novi sezoni vodil Jose Mourinho.
Po osvojeni zlati žogi pred dvema letoma je imel Rodri obilo težav s poškodbami. Zdelo se je, da je njegova zvezda usahnila, vendar je prav na minulem svetovnem prvenstvu, kjer se je s Španijo veselil naslova prvaka, dokazal, da še vedno sodi v najožji krog najboljših nogometašev na svetu.
Kljub temu Real Madrid, kot dodaja Fabrizio Romano, zanj še ni poslal uradne ponudbe. Prestopu bojda ni najbolj naklonjen predvsem predsednik kluba Florentino Perez, ki je pred tedni dobil nov mandat. Brez zelene luči alfe in omege kluba pa se na Santiago Bernabeuu ne zgodi prav nič.
Tudi če bi Real poslal ponudbo, pa je veliko vprašanje, ali bi nanjo na Etihadu pristali. Angleški mediji namreč ta čas poročajo, da se v Manchestru trudijo, da bi z motorjem igre na sredini igrišča dosegli nov dogovor.
Rodri je član Manchester Cityja že od leta 2019, za sinje modre je doslej zbral 298 nastopov, osvojil štiri premierligaške naslove, ligo prvakov, vmes pa s Španijo pokoril tako evropsko kot svetovno konkurenco.
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