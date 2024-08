Rodrija ne bo proti Chelseaju, Phillips iz Cityja na posojo k Ipswichu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Zapornik je ušel iz zapora, po dobrih 24 urah pa je potrkal na vrata zapora. Upravnik ga vpraša: ''Pobegnil si, sedaj pa si se prostovoljno vrnil. Lepo, da si se tako hitro pokesal.'' Zapornik: ''Saj se nisem.'' Upravnik: ''Kako pa to, da si se tako hitro vrnil?'' Zapornik: ''Ah, takole je bilo: Jaz pobegnem iz zapora in potrkam na domača vrata, ko me tam pričaka žena in mi reče: :Po radiu so povedali, da si pobegnil že pred osmimi urami. Kje pa si hodil toliko časa?!?''