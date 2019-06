Rodrygo na predstavitvi: Za prestop v Real smo se dogovorili v 20 minutah

"Mislim, da sem pripravljen. Če prideš sem, moraš biti. Že veliko časa se pripravljam v Braziliji. Sem mlad, moram biti potrpežljiv, saj bo to moja prva sezona v Evropi," je na predstavitvi na Bernabeuu povedal Rodrygo Goes. Ta se zaveda, da bo ob Edenu Hazardu, Karimu Benzemaju, Luki Joviću in Viniciusu težko dobil priložnost v prvi ekipi Reala, a o tem, da bi se kot posojeni nogometaš kalil kje drugje, noče razmišljati. "Sem na voljo klubu in lahko igram v prvi ekipi ali pa v ekipi Real Madrid Castille," je bil jasen 18-letni Brazilec. "Sem hiter nogometaš, ki zna preigravati. Identificiram se z Neymarjem ali Robinhom," je sebe opisal Rodrygo.

Rodrygo bo poleg Viniciusa drugi mladi Brazilec v dresu Reala. "Z Viniciusom sem govoril, ko sem podpisal za ta klub. Dejal mi je, da moram biti potrpežljiv. Real ima najboljše nogometaše na svetu in imel bom veliko konkurence," se zaveda 18-letnik. "Vsi sanjajo o igranju v Evropi. Navdušen sem nad vsem, Brazilija pri vsem skupaj malce zaostaja in se z Evropo ne more primerjati. Razumem, zakaj nogometaši tako mladi odhajajo v Evropo," je še povedal Rodrygo. Ta je bil predstavljen kot tretja okrepitev Reala to poletje, pred njim sta se na Bernabeuu predstavila še Hazard in Jović.