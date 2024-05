Rodrygo: V naši garderobi ni egoistov

Tako stavnice kot pogled na igralski zasedbi gredo v prid španskih državnih prvakov, a rumeno-črni so med sezono dokazali, da je treba na njih še kako resno računati. O tem bi lahko kaj več povedali tudi v taborih madridskega Atletica in Paris Saint Germaina, ki sta morala priznati premoč prav ekipi iz Dortmunda. A zdaj je na vrsti veliki finale, tekma, ki se po besedah vpletenih igra, da se zmaga. Sama udeležba na koncu ne bo štela kaj prida, saj se v zgodovino tekmovanja oziroma v kolektivni spomin slehernega ljubitelja Lige prvakov vtisnejo zgolj zmagovalci.

"Veliko bo odvisno od našega pristopa. Zavedamo se, da se naš tokratni tekmec v finale ni uvrstil po naključju ali pa po spletu srečnih okoliščin. Gre za zelo resno ekipo, ki ve kaj hoče," je v okviru medijskega dneva madridskega Reala uvodoma dejal krilni napadalec belih Rodrygo. Ta je prepričan, da bomo spremljali igriv, zanimiv in morda rezultatsko negotov finale. "Borussia je dokazala, da zna igrati tudi na rezultat. Način, kako so "preživeli" gostovanje v Parizu, dovolj zgovorno priča o njihovi kakovosti. A kot sem že povedal, naš pristop mora biti na pričakovani ravni, če želimo še enkrat več visoko v zrak dvigniti čislano lovoriko," se pasti sobotnega finalnega obračuna, ki ga bomo od 20.00 naprej prenašali na POP TV in VOYO , zaveda desnokrilni napadalec brazilske izbrane vrste.

Madridčani premorejo slovita imena, zato se pogosto postavlja vprašanje o (ne)izraženosti egov v Realovi garderobi. Rodrygo ponuja zanimiv odgovor. "V naši slačilnici ni egoistov. Vsi smo maksimalno osredotočeni na uspeh kluba, posamični dosežki nas ne zanimajo. Če lahko Luka Modrić pri svojih skoraj 39 letih v polni hitrosti po izvajanem udarcu s kota preteče celo igrišče in se vrne do svojega kazenskega prostora, potem moramo ostali prispevati več. To je povsem enostavna enačna našega uspeha. Nič nam ni težko, vse za dobrobit moštva, ki vselej diha kot eno," je še dodal dobro razpoloženi Rodrygo.