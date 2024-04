Rodrygo: Skoraj bi postal igralec Liverpoola

"Do sklenitve posla ni prišlo, ker si tega nisem želel. Moja želja je bila ostati v Santosu, čeprav sem imel na mizi zelo dobro ponudbo. Pot, ki so mi jo obljubili, je bila res dobra za mojo kariero. Svoj študij bi dokončal v Angliji in se pripravil na evropski nogomet. Vedno sem sanjal o igranju v Evropi. Vse je bilo odlično, toda moje srce je prevladalo. Pri Santosu sem se želel zapisati v zgodovino. Ampak drži, skoraj sem se pridružil Liverpoolu," je o skorajšnjem prestopu na Anfield spregovoril Brazilec Rodrygo.

"Gre za zmagovalce lanske Lige prvakov, svetovne prvake in za najboljšo ekipo na svetu, zato imamo precej spoštovanja do njih. Pri njih ni slabih ali povprečnih igralcev. Ni igralca ob katerem bi pomislil: Igral bom nanj, ker ni dovolj dober, kar nam bo omogočilo zadetek ali veliko priložnost. Imajo odličen nadzor nad igro, igrajo lep nogomet in so zelo zahtevna ekipa. Težko je igrati z njimi, toda verjamem v naše moštvo," se je četrtfinalnega nasprotnika dotaknil Rodrygo.

Špansko-angleški dvoboj dveh gigantov si boste lahko ogledali na Kanalu A in Voyo.