Rogačani do nove točke v boju za obstanek

V napetem lovu na obstanek sta se Rogaška in Mura razšli brez zmagovalca. Rogaška je šestič zapovrstjo ostala neporažena v vseh tekmovanjih, Mura pa je še tretjo tekmo zaporedoma brez zmage. Na lestvici so črno-beli (28 točk) obdržali sedmo, Rogaška (26) pa osmo mesto. Šeste Domžale (29) in zadnje Radomlje loči le pet točk. V prvem polčasu je bila bolj podjetna Mura, ki si je priigrala nekaj lepih priložnosti. V četrti minuti je po lepi podaji Sandija Nuhanovića v osrčje kazenskega prostora iz zahtevnega položaja zgrešil Julien Lamy.

Tudi domači so nato zaigrali bolje, a bili pred vrati Florijana Raduhe nenevarni. V 17. minuti je poskusil Oliver Kregar, a so mu strel iz ugodnega položaja gosti blokirali. Kasneje je prek vrat poskusil še Di Mateo Lovrić. Čeprav je bilo pred obema vratarjema nekajkrat vroče, do zaključnih strelov ni prišlo, so pa ob koncu polčasa pretili gosti. Lamy je bil v 39. minuti podajalec, Aljaž Antolin pa je s petih metrov slabo zadel žogo in omogočil Ajdinu Mulaliću zanesljivo posredovanje.

Antolin je nato še enkrat poskusil v 41. minuti, a z druge, leve strani, ni bil natančen. Na začetku drugega dela pa je Trontelj z desne strani z volejem meril preveč po sredini, da bi ukanil Mulalića. V 69. minuti je znova poskusil Antolin, a je z levico zgolj "podal" Mulaliću. Na drugi strani so v 79. minuti izvedli lepo akcijo domači, a je znova šepalo pri zaključku. Luka Kambič je namreč z levico zelo slabo zadel žogo. Tudi do konca dvoboja se začetni izid ni več spremenil, obenem pa ni bilo niti prave nevarnosti za oba vratarja.

Rogaška bo v petek v 28. krogu gostila Bravo Kostel, Mura pa prav tako v petek odhaja na gostovanje k Domžalam.

Izid:

Rogaška - Mura 0:0