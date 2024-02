Rogaška brez težav ugnala Domžale

Slatinčani so obračun dobro začeli, v peti minuti so povedli, potem ko je Patrik Mijić, ki je že prejšnji teden nakazal, da bo dobra okrepitev za Rogaško, sprožil z desne strani kazenskega prostora ter ugnal Lovra Štubljarja. Vsega dve minuti pozneje je Mijić udaril še enkrat, takrat je pred domžalskega vratarja prišel po podaji Gala Kureža ter znova zanesljivo zadel. V 14. minuti so prvič resneje zagrozili Domžalčani, ko je iz bližine streljal Mario Krstovski, Ajdin Mulalić pa mu je z nogo preprečil zadetek. Po posledičnem kotu z desne strani so gosti zmanjšali zaostanek, ko je Benjamin Markuš uspešno ustrelil na drugi vratnici. Pozneje se je dogajanje malce umirilo, je bil pa Kurež v 36. minuti naslednji, ki je poskusil, takrat od daleč, a je bil Štubljar zbran. Nekaj trenutkov pozneje so s strelom z glavo zagrozili tudi Domžalčani, toda iztržili le kot, je pa v 42. minuti v protinapad stekel Nick Perc, ki ga je Toura Diaby nato nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, nato pa je sledila enajstmetrovka. To je v 44. minuti izvedel Jošt Pišek, a se je izkazal nekdanji domžalski vratar Mulalić.