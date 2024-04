Rogaška doma slavila proti Bravu, Maribor zmagal kljub rdečemu kartonu

Maribor je imel pred tekmo 28. kroga z zadnjeuvrščenimi Radomljami neporavnane račune. Izločile so ga namreč v slovenskem pokalu, kar je bil le en od številnih razlogov za velik motiv Mariborčanov, ki so v preteklosti na medsebojnih prvenstvenih tekmah doslej le dvakrat izgubili, obakrat v Ljudskem vrtu, kar je bil poleg pokalnega poraza tudi razlog, da vendarle morajo biti tudi previdni. In spet bi se jim lahko zalomilo, gosti so imeli v 65. minuti veliko priložnost za izenačenje, a so zapravili enajstmetrovko. Od 76. minute pa so gostitelji igrali še z igralcem manj.

Oslabljeni Mariborčani - najbolj se je poznala odsotnost Hilala Soudanija in Blaža Vrhovca, so morali zaradi navijaškega incidenta v Murski Soboti tekmo igrati pred praznimi tribunami, a niso bili brez navijaške podpore. Navijači so si tekmo ogledali na zaslonu pred stadionom, pri tem pa bili zelo glasni, njihovo navijanje je zagotovo prišlo do ušes igralcev. Ti so po pričakovanju prevzeli pobudo, pletli mrežo okoli tekmečevih vrat, a prvem delu posebej nevarni niso bili.

Kljub temu so imeli nekaj polpriložnosti. Tako je v deveti minuti Marko Božić po akciji in podaji Aneja Lorbka poskusil z glavo, vratar gostov Emil Velić je žogo odbil v kot, Velić ni imel težkega dela niti pri poskusu Arnela Jakupovića od daleč, Maks Barišič pa je na podoben način kot Božić poskušal z glavo, vendar je žoga zletela čez gol.