Rogaška je prvi polfinalist pokalnega tekmovanja

Nogometaši Rogaške so prvi polfinalisti slovenskega pokala, potem, ko so v Kranju s 3:2 premagali domači Triglav. Preostali polfinalisti bodo znani v sredo in četrtek, ko bosta najprej na sporedu dvoboja Gorica - Radomlje in Koper - Mura, nato pa še drugoligaški obračun Ilirije ter Beltincev.