Rogaška ni obupala: 'Postalo je nevzdržno. Nadlegovati igralce je nesramno do konca'

"Ščitili bomo interese kluba, pot je samo ena. Za igralce, ki so prestopili v slovenske klube, je to Arbitražna komisija NZS, za tiste, ki so odšli v tujino, pa Fifa. Prek pooblaščenega odvetnika pripravljamo potrebno dokumentacijo. Vse enostranske prekinitve bomo prijavili pristojnim organom," je za Ekipo SN pred dnevi dejal športni direktor Rogaške Nino Ivačič. "Po določenih mnenjih, ki smo jih dobili tudi na NZS, smo prepričani, da bomo na arbitraži uspeli. Krovna organizacija nam je denimo pritrdila, da bi v četrti ligi prav tako lahko imeli profesionalne pogodbe. Oziroma da bi tiste, ki so bile veljavne v prvi ligi, morale veljati tudi v četrti. Zveza je celo zapisala, da so ne glede na rang, v katerem klub nastopa, te pogodbe veljavne. Igralci so se sklicevali na to, da niso. Vsi so na klub poslali takšen dopis. Nekdo jim ga je očitno sestavil. Sklepam, da Spins, ampak mislim, da je s tem načinom prekinitve igralcem skopal kar globoko jamo," je dodal športni direktor Nino Ivačič. "Gre za precej podobno zadevo, kot je bil primer Jaka Čuber Potočnik v Olimpiji. Tudi tam je igralec enostransko prekinil pogodbo in odšel v Köln, posledice so znane. Slovenske klube in agente igralcev smo dobronamerno obvestili, da naj se najprej obrnejo na nas, da dosežemo sporazum in jih šele potem registrirajo," je zaključil Ivančič.

Izvršni direktor NK Domžal Matej Oražem FOTO: matejorazem.si icon-expand

Odločen odgovor iz Domžal Očitno se klub, ki bo zaradi nepodelitve licence za igranje v Prvi ligi od prihodnje sezone igral v četrti ligi, ne bo zlahka vdal. Med igralci, ki so na tak način zapustili Rogaško in si že poiskali nove klube spadajo Thalisson, ki je odšel v Olimpijo, Luka Kambič in Rene Rantuša Lampreh v Domžale, Di Mateo Lovrić v Koper, Rok Pirtovšek v Nafto in Jan Majcen v Beltince. Izvršni direktor Domžal Matej Oražem je na obtožbe iz Rogaške odgovoril odločno in brez dlake na jeziku. "Nihče jim ni odpeljal igralcev, temveč jim je ugasnil klub," pravi Oražem. "To, kar oni govorijo, so bedarije. Pusti se jim, da že dva meseca prodajajo neko svojo zgodbo, ki jo v vsej Sloveniji kupi le en odvetnik. Po naključju je poleg še kot arbiter in seveda v velikem konfliktu interesov. Nihče drug tega ne vidi, kot vidijo oni. Nobeden na NZS, nobeden na Spinsu, nobeden od klubov. Fantje so pač šli, zadeva je jasna. Če nisi več sposoben izpolnjevati obveznosti iz pogodb, je praksa Fife že dolga leta zelo naklonjena igralcem. Prva prioriteta je, da imajo možnost trenirati, igrati in delati svoje kariere," je v pogovoru z Ekipo SN na obtožbe odgovoril Oražem.

"Nekateri igralci so sicer v pogodbi imeli obkroženo, da v primeru izpada iz lige, ali če klub ne pridobi licence, le ta preneha veljati. Spet drugi tega niso imeli obkroženega, kar pomeni, da deponirane pogodbe sploh niso veljale. O čem se pogovarjamo? To so osnove. Očitni niso znali niti izpolniti pogodb, ki so jih podpisali. Tudi tiste, ki so jih podpisovali na NZS, da ne govorim o pogodbah, ki so bile vezane na določena podjetja. To je čisto delo na črno. Kaznivo dejanje enega in drugega; podjetja, kjer je (bila podpisana) pogodba in se delo ne opravlja, ter kluba, kjer se delo opravlja in se ne plačuje," je svoj pogled na okoliščine Rogaške podelil nekdanji kandidat za župana Domžal.

