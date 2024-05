Rogaška ostaja med elito, Aluminij se seli v drugo ligo

Nogometaši Rogaške so po petih tekmah brez zmage v zadnjem krogu prvenstva vknjižili zmago, ki jim je zagotovila obstanek v prvi ligi. Muro so v gosteh ugnali z 1:2. Radomljani so doma remizirali z novopečenimi prvaki iz Celja in bodo za obstanek igrali dodatni dve tekmi proti drugouvrščeni ekipi druge lige. Tja se seli Aluminij, ki je v zadnjem krogu proti Domžalam klonil z 1:3.

Mijić in Korošec za zmago Rogaške Izbranci trenerja Oskarja Drobneta so v prvem polčasu izkoristili nemotivirano predstavo domačih in z dvema zadetkoma tlakovali pot do zmage. Tekmo so odprli sanjsko; v četrti minuti so prvič zatresli mrežo, ko je lepo akcijo in natančni podaji Alena Korošca in Gala Kureša je v gol pretvoril Patrik Mijić. V 44. minuti je so vodstvo povišali na 2:0. Neodločnost domače obrambe je kaznoval Korošec, ki se je najprej otresel tekmeca, nato pa z natančno odmerjenim strelom premagal še vratarja Florijana Raduha. V drugem polčasu so se gostje usmerili v branjenje rezultata. Uspešni so bili tako pri zaustavljanju napadov Mure kot zavlačevanju oziroma omrtvičenju ritma igre. Mura je v 55. minuti sicer znižala zaostanek z zadetkom Amadeja Maroše z glavo, drugih izrazitih priložnosti pa ni imela.

Domžale že v prvem polčasu pokopale Aluminij Kidričani so v zadnjem krogu iskali zmago, ki bi jih v najboljšem primeru lahko celo pripeljala do rešilnega osmega mesta. A se to ni zgodilo. Domačim nogometašem ni bilo treba niti pogledovati na drugi tekmi, ki bi lahko vplivali na razplet njihove sezone, saj so že po dobre pol ure zaostajali z 0:3. Kidričani so tako sezono končali na zadnjem mestu ter se vračajo med drugoligaše.

Radomlje na devetem mestu Radomljani so za konec sezone gostili prvake iz Celja. Proti njim so osvojili točko, vse do izdihljajev je kazalo celo na zmago mlinarjev. Kot pa se je izkazalo, niti ta ne bi bila dovolj za skok na osmo mesto. Radomljani so tako sezono sklenili na devetem mestu in jih čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi, če pa Rogaška, ki je osma, ne bo dobila tekmovalne licence za prihodnjo sezono, pa bo tudi deveto mesto pomenilo obstanek v ligi.

Igralec sezone Karničnik, najboljši med trenerji Šimundža Nogometaš Celja in slovenski reprezentant Žan Karničnik je najboljši igralec prvoligaške sezone 2023/24 po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins). Trener sezone je postal strateg Maribora Ante Šimundža, najboljši mladi nogometaš pa je Jegor Prucev iz vrst prvaka Celja. Pri dvajsetem izboru po vrsti so kot vsako leto sodelovali člani sindikata Spins, torej nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, novinarji športnih redakcij dvanajstih največjih medijskih hiš in navijači. Ti so v najboljšo enajsterico uvrstili vratarja Ažbeta Juga (Maribor), branilce Žana Karničnika (Celje), Svena Šoštariča Kariča (Maribor), Davida Zeca (Celje) in Marcela Ratnika (Olimpija Ljubljana), veziste Josipa Iličića (Maribor), El Arabija Hilala Soudanija (Maribor) in Jana Repasa (Maribor) ter napadalce Patrika Mijića (Rogaška), Aljošo Matka (Celje) in Arnela Jakupovića (Maribor).

