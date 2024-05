Rogaška po sedmih serijah enajstmetrovk do pokalne lovorike

Navijači v ljubljanskih Stožicah v rednem delu niso videli zadetkov, sta pa zato ekipi za slednje poskrbeli v podaljšku. V sodnikovem dodatku prvega podaljška je Thalisson hitro izvedel prosti strel, Shakeone Satchwell mu je žogo vrnil, brazilski vezist pa je premagal nemočnega Alena Jurco in Rogaško popeljal do vodstva. Novogoričani so odgovorili v 110. minuti, ko je Luka Marjanac sprožil iz prostega strela, vratar črno-belih Ajdin Mulalić pa je slabo posredoval in žogo spustil v mrežo. Rezultat se do konca drugega dela podaljška ni več spremenil, izmučeni igralci obeh moštev pa so se pripravili na izvajanje enajstmetrovk.