Rogaška presenetila tudi Koper, Bravo do polnega izkupička v Radomljah

Slatinčani, ki so v spomladanskem delu doslej izgubili le proti vodilnim Celjanom, so svoj preporod nadaljevali na koprski Bonifiki. V prvem polčasu so prišli do prednosti, ki so jo v drugem delu tudi po nekaj izvrstnih obrambah Ajdina Mulalića in kljub koprskemu pritisku znali zadržati. Rogaška ostaja zadnja, a je vse bližje predzadnjim Radomljanom, Koper ostaja četrti.

Koper je povedel že po dobri minuti in pol, ko Rogaški po začetnem pritisku domačih še ni uspelo opraviti menjave v vratih. Oskar Drobne običajno zaradi kvot tekmo začne z Žanom Lorberjem in ga ob prvi prekinitvi menja z Ajdinom Mulalićem. Tokrat pa so Primorci pritisnili od prve sekunde in zadeli, potem ko je po podaji Bedeja Osujija iz bližine z leve strani zadel Timothee Nkada.

V 12. minuti je imel Osuji novo priložnost za domače, vendar je izgubil dvoboj ena na ena z Mulalićem, dve minuti pozneje pa je tudi Rogaška malce zagrozila v kazenskem prostoru Kopra, vendar je Jan Koprivec na koncu brez težav ujel žogo. Je pa slednji moral v 20. minuti po žogo v mrežo, ko je Gal Kurež podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je Patrik Mijić z glavo dosegel že svoj četrti zadetek v spomladanskem delu.

Pozneje se je dogajanje bolj ali manj umirilo, posebej nevarnega strela ni bilo, tudi poskus Eneja Marsetiča v 44. minuti iz kazenskega prostora je bil preslaboten za Mulalića. V sami končnici polčasa pa so Slatinčani povedli. Po podaji z desne strani je Mijić prišel do strela z glavo, Koprivec je žogo odbil, a le do Oliverja Kregarja, ki jo je brez težav pospravil v mrežo za 2:1. V 47. minuti so imeli Slatinčani izjemno priložnost za 3:1, ko je v kazenskem prostoru streljal Alen Korošec, a je zadel vratnico. Enajst minut pozneje je na drugi strani Rok Pirtovšek požrtvovalno v zadnjem trenutku blokiral strel Nika Omladiča iz ugodnega položaja.

V 60. minuti je od daleč malce nenatančno meril Nkada, ta je zgrešil cilj tudi v 65. minuti po odbiti žogi Mulalića po strelu Frana Tomeka. Wisdom Sule je v 75. minuti s strelom z glavo žogo za malo poslal mimo vrat Rogaške, pritisk Kopra pa se je nadaljeval, v 79. minuti je Mulalić obranil strel Ahmeda Francka Sidibeja iz neposredne bližine. Mark Pabai je bil naslednji v koprski vrsti, ki je imel veliko prostora za strel, a ga slabo izvedel, v 94. minuti je Mulalić obranil nov poskus Nkade z glavo, v 95. še Eneja Jeleniča z roba kazenskega prostora, tako da je ostalo pri slavju gostov.