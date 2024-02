Rogaška trikrat zabila, Celjani kljub temu slavili s 4:1

Tekma se je kar živahno začela z nekaj polpriložnostmi na obeh straneh. Slatničani, ki so pogrešali kaznovanega vezista Thalissona, so v 23. minuti prišli pred celjska vrata, a Alenu Korošcu ni uspelo žoge spraviti do Gala Kureža. Minuto zatem je na drugi strani dobro posredoval Ajdin Mulalić, ko je iz bližine poskusil Sunday Adetunji. Vse nevarnejši Celjani so v 30. minuti vendarle povedli. Po podaji z leve strani je Jegor Prucev iz bližine streljal z glavo, Mulalić je sicer izvrstno reagiral, toda do odbite žoge je prišel Aljoša Matko in dosegel svoj sedmi gol sezone, prvega po 12. krogu, po katerem je počival zaradi poškodbe. V 32. minuti je nase opozoril Patrik Mijić. Odlično razpoloženi napadalec je od prihoda v Rogaško na dveh tekmah dosegel tri gole, blizu pa je bil tudi četrtemu, ko je prišel do dvoboja ena na ena z Matjažem Rozmanom, ki pa ga je slednji dobil. Tik pred koncem polčasa je bil pri domačih spet blizu zadetku razigrani Adetunji, vendar je žogo poslal v prečko.