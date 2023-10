Rogaški po dvoboju proti Olimpiji 600 evrov kazni

Po nedeljski tekmi med Rogaško in Olimpijo, ki jo je slednja dobila z 2:0, je disciplinski sodnik NZS domače moštvo kaznoval s 600 evri zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ter osmih rumenih in enega rdečega kartona. Izdal je tudi opomin uradni osebi. Vratar Rok Vodišek je kljub olajševalnim okoliščinam prejel kazen dveh tekem prepovedi zaradi izključitve na tekmi ter poznejšega žaljenja sodnika. Najvišjo kazen je po 11. krogu prejel Koper, in sicer 700 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter sprožitve močne detonacije, poškodb stolov ter večkratnega žaljivega skandiranja.

Zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev bosta v klubsko blagajno segla tudi Maribor in Radomlje, ki sta prejela 400 oziroma 300 evrov kazni.

Maribor bo moral dodatnih 360 evrov plačati tudi zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na tekmi proti Aluminiju. Vezist vijoličastih Marko Božić na eni tekmi ne bo imel pravice nastopa.