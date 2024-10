Rojeno je prvo nogometno moštvo zgolj transspolnih moških v Evropi

Moštvo je poimenovano po mitičnem bitju, ki se je dvignilo iz pepela, kar naj bi ponazarjalo dolgo pot ustanoviteljev do statusa prvega nogometnega kluba trasspolnih moških v Evropi. Klub je ideja 24-letnega Huga Martineza , ki se je v postopku spremembe spola soočil s številnimi predsodki in izključitvijo iz ženskega moštva, ki ga je v tistem času zastopal.

"Bil sem fant, ki je igral v ženskem moštvu, ampak brez spremenjenih uradnih dokumentov. Potem nisem mogel igrati tudi s fanti. Ljudje na tribunah, starši, ostali igralci in trenerji so govorili stvari, žaljivke ter grožnje, ki jim jih ni bilo treba govoriti," je svojo izkušnjo podelil Martinez.

V Španiji so v lanskem letu sprejeli zakon o pravicah transspolnih oseb, ki naj bi olajšal postopek spremembe spola. Katalonska nogometna zveza je Reutersu potrdila, da so njene moške lige "mešane" že dve sezoni. To pomeni, da lahko sodelujejo igralci vseh spolov. Igralcem tudi ni treba uporabljati svojega zakonitega imena. Enako ne velja za ostale regionalne nogometne zveze in ostale športe.