Rolfes prepričan: Kai Havertz bo 'kraljeval' v naslednjem desetletju

V vlogi nogometaša je v dresu Bayerja iz Leverkusna odigral okroglih deset sezon, zdaj pa Simon Rolfes skrbi za kadrovsko politiko ljubljenega kluba, v katerem več kot uspešno igra izjemni Kai Havertz , nova velika stvar evropskega in svetovnega nogometa. "Imamo to srečo, da je naše moštvo mlado in polno ambicij, kar je tudi olajšalo Havertzu, da se optimalno razvija. Zavedamo se velikega zanimanja praktično vseh vodilnih nemških in evropskih klubov, toda naša želja je, da ostane z nami še nekaj časa. Vsaj sezono ali dve, ko mu poteče pogodba s klubom. Tudi z njegovimi starši in zastopnikom smo dogovorjeni, da Kai ne bo preskakoval razvojnih stopnic v karieri," je novinarju Marce uvodoma zaupal športni direktor Leverkusenčanov, ki je zadovoljen z izkupičkom svojega moštva na uvodnih štirih tekmah po povratku na nogometne zelenice.

"Od štirih tekem smo zmagali na treh, izgubili smo 'le' proti Wolfsburgu. Na tej tekmi nismo bili pravi, poznalo se je, da igralci niso bili sveži, saj so se morali v zelo kratkem času pripraviti na nadaljevanje sezone. Toda že na drugem srečanju smo se vrnili v normalne tirnice. Pomembno je, da do konca sezone ohranimo mirno kri, saj nas ob nemškem prvenstvu čakajo obveznosti še v ligaškem pokalu in Ligi Evropa. Torej tekmujemo v treh tekmovanjih, ki so za nas izjemno pomembna. Nobenega ne favoriziramo, saj se želimo dokazovati na vsakodnevni ravni. Najprej bomo skušali svoje delo čim bolje opraviti v Bundesligi, nato pa bodo naše misli usmerjene v pokalno tekmovanje in končnico v Ligi Evropa," je o prihajajočih izzivih spregovoril Rolfes in v isti sapi izrazil željo, da bi trenutno petouvrščena zasedba nemškega državnega prvenstva zaigrala v elitni Ligi prvakov tudi v naslednji sezoni.



"To je naš cilj, da bi se lahko naši nadarjeni igralci lahko predstavili na mednarodni sceni najvišje kakovostne ravni. Če želiš napredovati, si moraš želeti igranja med elito proti najboljšim posameznikom in moštvom na svetu. Le tako lahko preizkusiš svoje objektivne zmožnosti. Za Havertza, denimo, sem prepričan, da bi uspel v katerem koli evropskem klubu. Ne le zaradi nogometne kakovosti, temveč tudi zaradi discipline, odnosa do igre, soigralcev, trenerskega štaba ... Ima vse možnosti, da postane prevladujoč nogometaš v naslednjem desetletju. Tega si želim tudi zato, da se še enkrat več potrdi naša pravilna usmerjenost v razvoju mladih nogometašev."