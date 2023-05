Roma ali Sevilla, Mourinho sprejel drastične ukrepe

Najuspešnejša ekipa v zgodovini tega tekmovanja, Sevilla, ima ob koncu naporne sezone priložnost, da še sedmič osvoji pokal Lige Evropa. Pod vodstvom svojega tretjega trenerja v tem okvirju, Joseja Luisa Mendilibarja, so na domačih tleh razblinili vse dvome o morebitnem izpadu iz tega tekmovanja. Bili so boljši tako od Manchester Uniteda kot tudi od italijanskega Juventusa in si zagotovili pot v Budimpešto. "Jose Mourinho je veliko ime v svetu evropskega nogometa. Treniral je najboljše klube. Če samo pomislim na to, kje vse je bil in kaj vse je osvojil. O njem lahko govorim samo pohvalno. Čudovito se bo spopasti proti njemu, proti njegovi ekipi. Obiskal sem ga takrat, ko je še treniral Real Madrid. Opazoval sem ga tako na treningu kot tudi na tekmi. Pogovarjali smo se z njegovim osebjem, zares se mu zahvaljujem za to izkušnjo, da nam je to omogočil. Dokazal je že, da je odličen trener, v svojo ekipo vsadi svoj stil igre. Uspe mu vključiti svoje igralce," je bil pred dnevi jasen Mendilibar.