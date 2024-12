Roma do točke proti Tottenhamu, Manchester United ugnal Bodö/Glimt

Tottenham, ki velja za enega glavnih favoritov za osvojitev Lige Evropa, je proti Romi povedel po vsega petih minutah, ko je enajstmetrovko realiziral kapetan Heung-min Son. Gostje so izid poravnali 15 minut kasneje, ko je bil po podaji iz prostega strela pred domačimi vrati najvišji Evan Ndcika. Za novo vodstvo Spursov je v 33. minuti poskrbel Brennan Johnson, za številne zapravljene priložnosti v nadaljevanju pa so bili Londončani kaznovani v 91. minuti, ko je svoj prvi gol v dresu kluba iz italijanske prestolnice zabil Mats Hummels.

Rdeči vragi so na Old Traffordu povedli po prvi akciji na tekmi, ko je napako Nikite Haikina kaznoval Alejandro Garnacho. Sledil je šok za domače navijače, ki so med 19. in 23. minuto videli dva zadetka gostov, tik pred odhodom na odmor pa je izid poravnal Rasmus Hojlund. 21-letni Danec je bil natančen še v 50. minuti, ko je zabil za končnih 3:2.

Na tekmi med Real Sociedadom in Ajaxom v prvem polčasu nismo videli zadetkov, v drugem delu pa sta za domače zadela Ander Barrenetxea in Takefusa Kubo. Lazio si je privoščil spodrsljaj in z Ludogorcem le remiziral (0:0), Eintracht pa je na račun izjemnega Omarja Marmousha zmagal proti Midtjyllandu (1:2).