Roma je doslej izgubila vse evropske finale. Bo v Tirani drugače?

Italijanska Roma in nizozemski Feyenoord bosta v Tirani v sredo igrala za prvi naslov v novoustanovljeni evropski konferenčni nogometni ligi. Finalni dvoboj se bo na stadionu Kombetare v albanski prestolnici začel ob 21. uri, prenos na Kanalu A in VOYO pa že od 20.30 naprej. Portugalski posebnež Jose Mourinho je moštvo letos vodil do prvega mesta v skupini C, v kateri je sicer doživel visok in presenetljiv poraz proti norveškemu Bodo/Glimtu (1:6). Prav slednjega je nato v četrtfinalu ugnal na dveh tekmah in se uvrstil med najboljše štiri. Še pred tem je Roma v osmini finala ugnala Vitesse, v polfinalu pa je padel Leicester s skupnim izidom 2:1. Skupaj so rumeno-rdeči dosegli sedem zmag, dva poraza in tri neodločene izide. Feyenoord se je za razliko od Rome v konferenčni ligi neporažen uvrstil v finale. Zabeležil je osem zmag ob štirih remijih, dosegel pa 28 golov, enega več od tekmeca v finalu. V skupinskem delu je 15-kratni nizozemski prvak zasedel prvo mesto, v izločilnih bojih pa po vrsti ugnal še Partizan, Slavio iz Prage ter Marseille.



Tudi Slovenija je imela svojega predstavnika v skupinskem delu. Soboška Mura je tekmovanje končala, potem ko je v skupini G zasedla četrto mesto. Dosegla je zmago proti slovitemu Tottenhamu v Ljudskem vrtu (2:1), preostalih pet tekem proti Tottenhamu (1:5), Vitesseju (1:3, 0:2) in Rennesu (0:1, 1:2) pa izgubila.