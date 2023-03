Roma in Bayer do lepe prednosti, remi Arsenala

Arsenal je dvoboj v Lizboni dobro začel in povedel prek Williama Salibe v 22. minuti. Domači so izenačili 12 minut kasneje po golu Goncala Inacia, v drugem polčasu pa so kronali premoč v 55. minuti, ko je bil natančen Paulinho. Veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je šest minut kasneje lastno mrežo zatresel Hidemasa Morita.

Dvoboj Rome in španskega Reala Sociedada je dobil italijanski predstavnik. V prvem polčasu se je pod zadetek varovancev Joseja Mourinha v večnem mestu podpisal Stephan El Shaarawy v 13. minuti, v drugem pa je bil v 87. minuti uspešen še Marash Kambulla.