Roma in Leicester City na vročem Olimpicu za veliki finale Konferenčne lige

Leicester City na drugi strani trenutno zaseda (šele) 11. mesto v angleški Premier League in je štiri kroge pred koncem izgubil vse možnosti za vidnejšo uvrstitev. Za igranje na mednarodnem prizorišču v sezoni 2022/23 lisicam pod vodstvom Brendana Rodgersa preostane le še (morebitna) končna zmaga v Konferenčni ligi, toda za to bo najprej treba preskočiti visoko italijansko oviro. Na prvi polfinalni tekmi v Leicestru pred tednom dni so bili Rodgersovi varovanci precej sterilni v napadu – tudi izenačujoči zadetek je bil namreč dosežen, ko se je žoga dotaknila gostujočega branilca. Mourinho pravi, da se podobnega poteka ne bi branil tudi na nocojšnjem povratnem obračunu, saj verjame, da je Roma v tem trenutku kakovostnejše moštvo od Leicestra.

Nogometaši Leicestra in Rome so se na prvi polfinalni tekmi pred tednom dni razšli brez zmagovalca (1:1). Kako bo nocoj na Olimpicu?

"Na prvi tekmi je imel naš čuvaj mreže Rui Patrício zgolj eno resno posredovanje, kar pomeni, da smo bili zelo dobro organizirani v fazi obrambe. Zavedamo se, da igramo proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki bo gotovo iskal svoje priložnosti za napredovanje. Enega od ključnih dejavnikov za napredovanje v veliki finale vidim v naših zvestih navijačih, ki lahko pripravijo izjemno vzdušje," pred povratno tekmo na Olimpicu pravi 59-letnik iz Setúbala, ki bo lahko po poročanju italijanskih medijev računal na skoraj vse najpomembnejše adute. Morda še največjo okrepitev po daljši odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena na lanskem Euru za sinove volkulje predstavlja vrnitev Leonarda Spinazzole, za največje napore pa naj bi bila nared tudi odlični napadalec Nicolo Zaniolo in vezist Bryan Cristante.

Medtem ko je bil Mourinho nezadovoljen z remijem proti Bologni, si lahko samo predstavljamo, kaj je ob visokem porazu svoje zasedbe na zadnjem ligaškem obračunu s Tottenhamom (1:3) doživljal nekdanji strateg Liverpoola, ki ima v primerjavi s Portugalcem bistveno več težav s sestavo začetne enajsterice. Tako je vprašljiv nastop vezistov Kiernana Dewsburyja-Halla in Jamesa Maddisona, medtem ko Wilfred Ndidi in Ryan Bertrand ostajata na seznamu poškodovanih in na Olimpicu zagotovo ne bosta nastopila. "Verjamem, da se bomo v Rimu predstavili v povsem drugačni luči. Slabše od tistega na prvi tekmi preprosto ne moremo odigrati. Pokazati moramo pravi značaj in se boriti za vsako žogo, kajti le tako lahko pridemo do želene uvrstitve v veliki finale," je prepričan Rodgers.

Konferenčna liga, polfinale, povratna tekma, izid:

Roma – Leicester City -:- (-:-)

Verjetni začetni enajsterici:

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes.