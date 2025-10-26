Svetli način
Nogomet

Lazio poglobil krizo Juventusa, Roma na vrhu z Napolijem

Ljubljana, 26. 10. 2025 22.37 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Nogometaši Rome so v 8. krogu italijanske Serie A gostovali pri Sassuolu in vknjižili šesto zmago. Domače so premagali z 1:0, z novimi tremi točkami na računu pa so se izenačili z vodilnim Napolijem. Na petem mestu ostajajo nogometaši Bologne, ki so remizirali z letos neprepričljivo Fiorentino. Juventus še osmo tekmo zapored v vseh tekmovanjih ni okusil zmage, Torinčani so izgubili proti Laziu (0:1).

Paulo Dybala je Romi prinesel zmago. FOTO: Profimedia

Rimljani so v Sassuolu pobrali nove tri točke, tekmo je že v 19. minuti odločil argentinski zvezdnik Paulo Dybala. Roma ima sedaj na računu 18 točk, prav toliko kot vodilni Napoli, ki je v soboto ugnal Inter. 

Napoliju in Romi s točko zaostanka sledi Milan, ki je v petek le remiziral proti Pisi, četrto mesto pa zaseda Inter.

Na petem mestu ostajajo nogometaši Bologne, ki so v nedeljo proti letos neprepričljivi Fiorentini prišli do točke. Dolgo je kazalo, da bodo gostje prišli do zmage, vendar so Firenčani zrežirali preobrat. Z enajstih metrov sta bila natančna Albert Gudmundsson v 73. in Moise Kean v četrti minuti sodnikovega dodatka ter postavila končni izid 2:2. Fiorentina sicer s štirimi točkami ostaja med zadnjimi tremi ekipami.

Fiorentina - Bologna
Fiorentina - Bologna FOTO: Profimedia

Sezone ni najbolje začela niti Atalanta, ki sicer ostaja neporažena, a je v soboto še šestič zgolj remizirala, tokrat z desetouvrščenim Cremonesejem. Bergamaschi zasedajo sedmo mesto. Na osmem mestu pa se nahaja Juventus, ki na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zmagal. Tokrat so nogometaši stare dame klonili v Rimu pri Laziu, ko je že v deveti minuti edini zadetek na tekmi dosegel Toma Bašić

Como je v soboto remiziral s Parmo, devetouvrščeni Udinese pa je bil 3:2 boljši od Lecceja. Na ostalih tekmah osmega kroga je Torino ugnal zadnjeuvrščeno Genoo z 2:1, Verona in Cagliari pa sta se razšla z 2:2. 

Izidi, Serie A, 8. krog:

Milan - Pisa 2:2 (1:0)

Parma - Como 0:0
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)

Udinese - Lecce 3:2 (2:0)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Napoli - Inter 3:1 (1:0)

Cremonese - Atalanta 1:1 (0:0)
(Relja Obrić ni igral za Atalanto)

Torino - Genoa 2:1 (0:1)

Verona - Cagliari 2:2 (1:0)

Sassuolo - Roma 0:1 (0:1)

Fiorentina - Bologna 2:2 (0:2)

Lazio - Juventus 1:0 (1:0)

