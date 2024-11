Roma, Lazio in Fiorentina do treh točk v Serie A

Na tekmi med Genoo in Fiorentino je edini zadetek padel v 72. minuti, ko je bil natančen Robin Gosens. Na drugi tekmi večera so nogometaši Rome povedli že v 20. minuti preko Paula Dybale in do konca obračuna zadržali minimalno prednost.

Lazio je na gostovanju pri Comu povedel v 28. minuti po enajstmetrovki Valentina Castellanosa, Pedro pa je nekaj trenutkov kasneje podvojil prednost. Domačini so zaostanek znižali v 53. minuti preko Luce Mazzitellija. Med 62. in 65. minuto smo videli dve izključitvi zaradi drugega rumenega kartona, pri domačih je pod predčasno prho odšel Matthias Braunoder, pri gostih pa v tej sezoni vroči Nuno Tavares. Nadaljevanje tekme je pripadlo nogometašem Lazia, ki so do zadnjega žvižga glavnega sodnika še trikrat zabili.