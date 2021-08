Roma napolnila mrežo Belca, tudi Milan do visoke zmage

Nogometaši Salernitane z Vidom Belcem v vratih so v 2. krogu italijanske lige gostili Romo in izgubili z 0:4. Pred tem je Napoli z 2:1 odpravil Genoo. Slednja je še brez točke, Napoli pa je stoodstoten, tako kot Roma, Lazio, Inter in Milan, ki je ugnal Cagliari s 4:1.

icon-expand Jose Mourinho je lahko bil zadovoljen s predstavo svojih fantov. FOTO: AP Dvoboj novinca Salernitane in Rome, ki jo vodi sloviti trener Jose Mourinho, je pričakovano pripadel slednji, ki je prevladovala že v prvem polčasu, odločilne zadetke pa dosegla v drugem. Pri prvem, ki ga je z leve strani dosegel Lorenzo Pellegrini v 48. minuti, bi lahko tudi Belec bolje posredoval, pri drugem, ki ga je v 52. minuti prispeval Jordan Veretout, pa je bil slovenski vratar brez moči. Brez moči je bil tudi pri tretjem zadetku, ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo po strelu Tammyja Abrahama. Pellegrini je v 79. minuti postavil piko na i visoki zmagi. icon-link Statistika Vida Belca na tekmi z Romo FOTO: Sofascore.com Za zmago Napolija poskrbel Petagna

Napoli je v Genovi povedel v 39. minuti prek Fabiana Ruiza, pozneje pa je bila nevarna tudi Genoa, ki je zadela v 55. minuti prek Gorana Pandeva, a so gol razveljavili zaradi prekrška. Toda Andrea Cambiasso je v 69. minuti vendarle priigral izenačenje Genoi, zmago Neapeljčanom pa je prinesel Andrea Petagna v 84. minuti. Lahko delo za AC Milan

Milan je že v prvem polčasu strl odpor Cagliarija, potem ko sta najprej v 12. in 17. minuti mrežo ekipe s Sardinije načela Sandro Tonali in Rafael Leao, vmes je znižal zaostanek Alessandro Deiola, nato pa je dvakrat udaril izkušeni Francoz Olivier Giroud (24., 42.). Sassuolo in Sampdoria sta se razšla z 0:0. Izidi:

Genoa - Napoli 1:2 (0:1)

Sassuolo - Sampdoria 0:0

AC Milan - Cagliari 4:1 (4:1)

Salernitana - Roma 0:4 (0:0)

