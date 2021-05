Roma potrdila veliko novico: Jose Mourinho sedel na klop 'volkulje'

Ta je nedavno končal sodelovanje z angleškim prvoligašem Tottenhamom, zdaj pa se po zgodovinski trojni kroni, ki ko je leta 2010 osvojil kot trener milanskega Interja, nato pa ga zapustil in odšel v Real Madrid, vrača na Apeninski polotok. Podpisal je pogodbo do 30. junija 2024. Romo poleg zaključka nastopov v Ligi Evropa – na prvi tekmi polfinala je proti Manchester Unitedu utrpela visok poraz na Old Traffordu (2:6) – s Fonseco čakajo še štiri tekme državnega prvenstva, v katerem Rimljani nimajo več niti teoretičnih možnosti za preboj v Ligo prvakov, saj na sedmem mestu s 55 točkami že premočno zaostajajo za četrtim AC Milanom (69).

Po tem, ko sta predsednik kluba Dan Friedkin in generalni menedžer AS Rome Tiago Pinto v opoldanski izjavi za javnost potrdila skorajšnje slovo trenerja članskega moštva Paula Fonsece , je tri ure kasneje sledilo razkritje imena novega trenerja: na vročo klop bo po koncu sezone 2020/21 sedel še en Portugalec, in sicer najslavnejši med vsemi portugalskimi trenerji ‒ Jose Mourinho !

'Dogovor s Josejem predstavlja velik korak naprej'

"Veseli in navdušeni smo, da lahko izrečemo dobrodošlico Joseju Mourinhu v družino AS Rome," je dejal Dan Friedkin v skupni izjavi s podpredsednikom Ryanom Friedkinom. "Jose je zunajserijski in je osvajal trofeje na vseh ravneh, zagotavlja pa izjemne vodstvene sposobnosti in izkušnje za naš ambiciozen projekt. Dogovor s Josejem predstavlja velik korak naprej pri izgradnji čvrste in trajne zmagovite miselnosti za naš klub," sta zapisala Friedkina.

58-letnega Mourinha so pri Romi predstavili kot "enega najbolj trofejnih trenerjev v zgodovini nogometa", ki ima v svojih vitrinah že 25 naslovov, potem ko je (med drugim) že vodil Benfico, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United in Tottenham, a je slednjega zapustil še pred nastopom v kasneje izgubljenem finalu ligaškega pokala proti Manchester Cityju. Je le eden izmed treh trenerjev v zgodovini, ki so osvojili Ligo prvakov z dvema različnima ekipama, kar mu je uspelo tudi v Ligi Evropa, trikrat pa je bil angleški prvak s Chelseajem, medtem ko je državne naslove osvajal tudi v Italiji, Španiji in na Portugalskem, so dodali.

Mourinho: Po srečanju z lastniki in Pintom sem takoj dojel, kako velike ambicije ima ta klub

"Zahvaljujem se družini Friedkin, ker me je izbrala za vodenje tega velikega kluba in ker je z mano delila del svoje vizije,"pa je dejal Mourinho."Po tem, ko sem se srečal z lastniki in s Tiagom Pintom, sem takoj dojel, kako velike ambicije ima ta klub. Ta želja in ta vnema sta tisto, kar me vedno motivira, in skupaj želimo zgraditi zmagovito pot v letih, ki sledijo. Neverjetna strast navijačev Rome me je prepričala, da sprejmem to nalogo, komaj pa čakam, da začnem naslednjo sezono. V isti sapi želim Paulu Fonseci vso srečo in medije prosim za razumevanje, da bom izjave podal takrat, ko bo za to primeren čas. Gremo, Roma!"

Pinto je dodal: "Ko je Jose dejal, da je na voljo, smo takoj zgrabili priložnost, da bi govorili z enim najboljših trenerjev vseh časov. Navdušeni smo bili nad njegovo željo po zmagovanju in nad njegovo strastjo za nogometno igro: zanj ne štejejo osvojene trofeje v karieri, vedno je namreč osredotočen na naslednjo. Ima znanje, izkušnje in vodstvene sposobnosti za tekmovanje na vseh ravneh. Zavedamo se, koliko časa bo potrebnega za grajenje uspešnega športnega projekta, pa tudi, da bomo potrebovali potrpljenje in prave osebe na pravih mestih. Povsem prepričani smo, da je Jose popoln trener za naš projekt, pa naj bo to na kratki ali na dolgi rok. Vsi skupaj bomo z ambicioznostjo Dana in Ryana zgradili temelje nove AS Rome."