Roma povsem nadigrala Milan, evropski rekord Bayerja

Nogometaši Liverpoola so bili najbrž glavni favoriti za naslov evropski naslov, a so se morali posloviti že v četrtfinalu, v katerem je bila boljša Atalanta. Slednja se bo v polfinalu merila z Marseillom, ki je enajstmetrovkah izločil Benfico, drugi polfinalni par sestavljata Bayer Leverkusen in Roma.

Roma - Milan FOTO: AP icon-expand

Liverpool je svojo priložnost zapravil že na prvi tekmi na domačem igrišču, ki jo je izgubil 0:3. Pred povratno tekmo v Bergamu sicer ni izgubil upanja, še posebno pa se je to povečalo v sedmi minuti, ko je nekoliko srečno povedel. Trent Alexander-Arnold je v kazenskem prostoru poslal žogo v roko Mattea Ruggerija, enajstmetrovko pa je uspešno izvedel Mohamed Salah. A to je bilo tudi vse, kar je uspelo varovancem Jürgena Kloppa. Do konca tekme so imeli še nekaj nevarnih napadov, vendar le eno pravo priložnost. To je ob koncu prvega polčasa zapravil Salah, ki je žogo sicer poslal prek vratarja, a tudi mimo gola, izid je ostal 0:1. Več si lahko preberete v spodnjem članku:

Drugi italijanski predstavnik v polfinalu je Roma. Ta je bila še drugič boljša od Milana, po minimalni zmagi v gosteh je tokrat povratni obračun dobila z 2:1. Po polčasu je z goloma Gianluce Mancinija in Paula Dybale vodila z 2:0, Milan je ob koncu tekme poraz le ublažil. Gosti so od 31. minute, v kateri so že zaostajali z 0:2, igrali z igralcem več, sodnik je namreč izključil domačega branilca Zekija Čelika.

Za Bayerjem Leverkusnom je še ena tekma brez poraza oziroma še ena tekma, na kateri je poraz preprečil v zadnjih minutah. Do 89. minute je v Londonu proti West Hamu zaostajal z 0:1, tudi s tem rezultatom bi sicer napredoval v polfinale, saj je prvo tekmo dobil z 2:0, nato pa je izenačil Jeremie Frimpong. To je bila že 44. tekma v sezoni, po kateri ekipa iz Leverkusna ni bila poražena, kar je evropski rekord.

