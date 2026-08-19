Roma se je okrepila s portugalskim najstnikom

Mora, ki igra na položaju ofenzivnega vezista, je v dresu Porta že kot najstnik dobil priložnost v članski ekipi. V 80 nastopih je dosegel 16 golov, s predstavami pa opozoril nase tudi številne evropske klube.

Portugalec bo v Rimu nosil številko 86. Roma je njegov prihod uradno potrdila, pri čemer so v klubu mladega nogometaša pozdravili z besedami: "Dobrodošel v Rimu, Rodrigo".