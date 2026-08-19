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Nogomet

Roma se je okrepila s portugalskim najstnikom

Rim, 19. 08. 2026 14.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Rodrigo Mora

Roma je v svoje vrste zvabila enega najbolj obetavnih mladih nogometašev s Portugalske. Devetnajstletni Rodrigo Mora zapušča Porto in bo svojo kariero nadaljeval v italijanskem prvenstvu pri rimskem velikanu.

Mora, ki igra na položaju ofenzivnega vezista, je v dresu Porta že kot najstnik dobil priložnost v članski ekipi. V 80 nastopih je dosegel 16 golov, s predstavami pa opozoril nase tudi številne evropske klube.

Portugalec bo v Rimu nosil številko 86. Roma je njegov prihod uradno potrdila, pri čemer so v klubu mladega nogometaša pozdravili z besedami: "Dobrodošel v Rimu, Rodrigo".

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Prestop bo za Romo predstavljal precejšnjo finančno naložbo. Porto bo namreč prejel 25 milijonov evrov zagotovljene odškodnine, z dodatnimi bonusi pa lahko skupna vrednost prestopa doseže 27 milijonov evrov.

Romo bo tudi v letošnji sezoni vodi Gian Piero Gasperini. Rimsko moštvo je minulo sezono v Serie A končalo na tretjem mestu, s čimer si je zagotovilo nastop v ligi prvakov. V elitnem evropskem tekmovanju bo Roma tako zaigrala prvič po sezoni 2018/19.

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