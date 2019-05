Okrog Mourinha se 'kadi', Roma mu ponuja triletno pogodbo

Jose Mourinho je nazadnje vodil nogometaše Manchester Uniteda, a je moral nato predčasno "spakirati" kovčke. Dobil je bogato odpravnino, vseeno pa je jasno, da se mu bo slej ko prej stožilo po trenerski službi in se bo znova usedel vrnil na "stolček". Portugalca so povezovali že z odhodom v Bundesligo, a si Mourinho zanesljivo želi še kaj odmevnejšega. Francoski L'Equipe je objavil novico, da so veliko željo pokazali pri italijanskemu ligašu Romi in mu ponudili triletno pogodbo.

Brez dvoma zanimiv izziv, a za Portugalca kot kaže (še) malce prezgodaj. Želi namreč v klub, ki bo nastopal v Ligi prvakov in rimski klub (še) ni dosegel tega cilja. Trenutno je na petem mestu lestvice Serie A in le točko za Atalanto na željenem četrtem mestu, ki odpira vrata med klubsko elito. Roma je sicer že pred časom odpustila Eusebia DI Francesca, moštvo je do konca sezone prevzel Claudio Ranieri. Mourinho še vedno pogleduje tudi proti Paris Saint-Germainu, kar bi bil zanj verjetno prava nagrada. Tam se po neuspehu v Ligi prvakov in francoskem pokalu stolček "maje" trenerju Thomasu Tuchelu. Kot vedno pa velja, da Mourinho poskrbi, da se okrog njega vedno "kadi".

roma