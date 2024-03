Roma visoko ugnala Monzo

Udinese se je Sandijem Lovrićem, ki je igral celo tekmo, in brez Jake Bijola ter Davida Pejičića proti Salernitani znašel v zaostanku v deseti minuti po golu Louma Tchaoune, izenačil pa je ob koncu prvega polčasa prek Hassana Kamare. Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid, čeprav so domači od 66. minute igrali brez izključenega Festyja Eboseleja.

Roma je brez Lovra Goliča v gosteh pri Monzi vpisala zanesljivo zmago, potem ko sta Romelu Lukaku in Paulo Dybala dosegla po gol in podajo. Torino in Fiorentina sta se razšla z 0:0, pri čemer so Torinčani cel drugi polčas igrali brez Samueleja Riccija. Nogometaši Lazia in Milana so že v petek odigrali prvo tekmo 27. kroga. Milančani so bili boljši z 1:0, edini gol je dosegel Noah Okafor.