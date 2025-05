Roma zadala boleč poraz Interju, se Barceloni lahko smeji?

Nogometaši Barcelone so na police pospravili svojo drugo lovoriko v letošnji sezoni. Po tem, ko so že slavili v španskem superpokalu, so sedaj Madridčane porazili še v finalu španskega kraljevega pokala.

Nogometaši Interja na zadnjih štirih tekmah niso zmagali, remizirali so proti Bayernu v četrtfinalu Lige prvakov, sicer kljub temu napredovali, a nato doživeli tri poraze. Še najbolj boli tisti s 3:0 proti mestnemu tekmecu v polfinalu italijanskega pokala. V 34. krogu italijanskega prvenstva so tokrat izgubili proti Romi, že v sredo pa jih čaka obračun v polfinalu Lige prvakov, kjer jih čaka Barcelona. Glede na to, da so Katalonci v soboto slavili v finalu španskega kraljevega pokala in imajo za seboj izjemno sezono, bo delo Italijanov v sredo očitno precej zahtevno. Tekmo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, še pred tem nas v torek čaka spopad Arsenala in PSG-ja.

V boju za naslov v Serie A sta tako že rečeno izenačena Inter in Napoli, vsak s 71 točkami. Na tretjem mestu je Atalanta s 64 točkami, medtem ko sta Bologna in Roma zdaj poravnani pri 60 točkah, potem ko je slednja danes zmagala. Le točko za njima zaostajajo Juventus, Lazio in Fiorentina, vsi s 59 točkami, kar napoveduje izjemno napeto končnico prvenstva.