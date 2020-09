Roma zaradi administrativne napake ob točko za zeleno mizo

Čeprav se je tekma na igrišču končala z 0:0, je po novem izid 3:0 v korist Verončanov.

Amadou Diawara je julija dopolnil 23 let in tako ni bil več na voljo na seznamu do 22 let. A Roma ga ni registrirala za člansko ekipo, čeprav je vodstvo lige Rimljane opozorilo na napako.