Roma z zmago v Torinu potrdila Evropo

Nogometaši iz italijanske prestolnice so v zadnjem krogu Serie A gostovali v Torinu in domačine ugnali s 3:0. Roma si je z zmago v Lombardiji zagotovila preboj v evropska tekmovanja za naslednjo sezono. Rimljane v sredo zvečer čaka še finale Konferenčne lige z nizozemskim Feyenoordom v albanski Tirani. Prenos bo na Kanalu A in VOYO. Roma je v finalu katerega od evropskih tekmovanj zadnjič nastopil v sezoni 1990/91, ko ga je v Uefa pokalu premagal Inter, edina osvojena evropska lovorika pa sega v leto 1961.

Izid, 38. krog:

Torino - Roma 0:3 (0:2)

Abraham 33., 42./11-m, Pellegrini 78.