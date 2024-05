De Rossi: Dejstvo, da so nepremagani, še ne pomeni, da so nepremagljivi

Po končanih polfinalnih obračunih v elitni Ligi prvakov je na vrsti prav tako dejanje tudi v Ligi Evropa. Obračun med Bayerjem in Romo si boste lahko od 20.45 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO. Tekmeca sta se v tem delu tekmovanja srečala že lani, uspešnejši so bili Italijani, ki so v finalu nato izgubili proti Sevilli, sedemkratni zmagovalki tega tekmovanja. Drugi polfinalni par sta ekipi Marseilla in Atalante. Bodite z nami.