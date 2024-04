Roman in Daniela iz kioska številka 10

Če se kje lahko ponovi fenomenalni Amsterdam in znamenito rajanje na osrednjem mestnem trgu, kjer se je leta 2000 zbralo 10.000 slovenskih navijačev, je to zagotovo München. Ko je žreb za Euro 2024 za eno izmed tekem naše reprezentance Sloveniji namenil nam najbližje prizorišče, so nogometni navdušenci skočili v zrak. Jasno je, da se bo konec junija na Bavarsko odpravilo na tisoče Slovencev, poleg tega pa nam je žreb za tekmeca namenil Srbijo, ki bo imela prav tako močno podporo na tribunah kultne Allianz Arene. Številni prebivalci Münchna imajo namreč korenine iz nekdanje skupne države, zato je "naši" beseda, ki odpira številna vrata.

V oddaji Vsi za naše!, s katero ob ponedeljkih zvečer obiskujemo slovenske nogometaše in prizorišča prihajajočega evropskega prvenstva, se bomo nocoj sprehodili po Münchnu. Bavarsko prestolnico od slovenske deli le 400 kilometrov, zato bodo tistih nekaj ur vožnje številni navijači premagali z lastnimi jeklenimi konjički, med obema mestoma pa so na voljo tudi redne neposredne avtobusne, železniške in letalske povezave.

Številni Slovenci so München iz različnih razlogov že obiskali. Tam vsako jesen pivo teče v potokih, je dom evropskega nogometnega velikana Bayern, avtomobilski navdušenci ga povezujejo z muzejem BMW Welt, le nekaj kilometrov iz mesta je na ogled tudi temačnejša plat zgodovine, nacistično koncentracijsko taborišče Dachau. Tamkajšnje letališče tudi slovenski potniki pogosto uporabljajo kot okno v svet, saj ponuja precej cenejše letalske vozovnice kot domače brniško.

Številni Slovenci pa v München (torej prvič ali pa znova) prihajajo konec junija. Ko smo mi mesto obiskali v okviru snemanja oddaje Vsi za naše!, smo se srečali tudi z rojaki, ki so si tam ustvarili novo življenje, da bi z prve roke podali nekaj nasvetov. Ljubezen Romana in Daniele se je začela v slovenski diskoteki, skupno življenje pa nadaljevalo v Nemčiji. Danes sta starša Vanesse in Larisse, poleg redne službe vodita slovensko kulturno društvo Lipa, tesno pa sta povezana tudi z nogometom. Kadar je tekma na znamenitem münchenskem stadionu Allianz Arena, se odpravita v kiosk s hrano in pijačo, kjer skrbita za lačna usta in žejna grla.

"Na tekmah domače Bundeslige je bil alkohol na stadionu dovoljen, med tekmami Lige prvakov ne. Navodil za evropsko prvenstvo še nismo dobili," sta nam pripovedovala ob našem marčevskem obisku. Pivo ima na Bavarskem poseben status "Za Bavarce brezalkoholno pivo ne pride v poštev," se smejita, ko nam ob polnem kozarcu "pravega" piva opisujeta bavarsko ljubezen do napitka jantarne barve. "Za pivo tukaj pravijo, da je to tekoča hrana," pojasnita. Če so otroci v družbi staršev, ga lahko pijejo že od 14. leta naprej, v trgovini ga sami lahko kupijo pri 16. letih.

"Na stadionu pollitrsko pivo trenutno stane 5,5 evra, dva evra pa je treba odšteti še za kavcijo za kozarec. Liter piva stane 9,5 evra, plus kavcija za kozarec pač. Nam je pa že bilo nakazano, da se bodo med evropskim prvenstvom cene nekoliko dvignile," naštevata. Ob tem imata za slovenske navijače še eno pomembno opozorilo, da na stadionu ne bo neprijetnega presenečenja – na Allianz Areni pridejo v poštev samo bančne kartice ali plačilne aplikacije, gotovine v kioskih ne sprejemajo!

Z njima za mizo sedi tudi Rudi, ki miri tiste rojake, ki ne bodo dobili vstopnic za slovensko tekmo, bi pa vseeno radi bili del dogajanja, ko se bo pisalo novo poglavje slovenske navijaške zgodovine. "Vsaka gostilna, ki ima 'biergarten', postavi veliko platno in predvaja tekmo," opisuje tradicionalno dogajanje na vrtovih münchenskih pivnic. Seveda pa bodo v času evropskega prvenstva po Münchnu zrasle številne navijaške cone, osrednja bo ob jezeru v znamenitem olimpijskem parku, ki je bil zgrajen za OI 1972. Münchenčani so pripravljeni spati kjer koli, da oddajo stanovanje Nogomet je tudi del Draganinega življenja, ki se je iz Ljubljane v München zaradi poslovne priložnosti preselila pred osmimi leti. Njen mlajši sin, devetletni Aleksandar, si ga je namreč izbral kot šport, s katerim želi odraščati. Trenira ga že tri leta. "Tukaj je zaradi Bayerna tako in tako vse v znamenju nogometa, tudi v trgovini najdete vse mogoče, od čokoladic in do kosmičev," pojasnjuje, kako globoko je domač nogometni klub vtkan v vsakdanje življenje. Zdaj pa v mesto prihaja še reprezentančna raven.

Nemška reprezentanca bo prav tam odigrala uvodno tekmo proti Škotski, v München prihajajo še Ukrajinci in Romuni, pa torej Slovenci in Srbi, ki se bodo tam pomerili 20. junija ob 15. uri. Srbski navijači bodo v mestu ostali še nekoliko dlje, saj jih pet dni pozneje tam čaka še tekma z Dansko. "Prijatelji po ovinkih že sprašujejo, kje bomo konec junija, ali bomo tukaj ali imamo počitnice, če dobimo kakšne obiske," se Dragana smeji ob misli, kako že pripravljajo teren. Napoveduje, da bodo v tem času visoke tako cene hotelov kot zasebnih nastanitev. "V času večjih dogodkov so Münchenčani že vajeni, da gredo k prijateljem ali sorodnikom, za ta čas pa svoje stanovanje oddajo," je opisala že dobro utečeno prakso z znamenitega pivskega festivala Oktoberfest. Pravi, da so domačini takrat pripravljeni spati dobesedno kjer koli, saj v tistih dveh, treh tednih lahko zaslužijo toliko, kot bi stanovanje oddajali vse leto. "Pri nogometu je enako. Kdor ga ima rad, bo plačal vse," pravi. O kračah in Petru Prevcu Za veliko mizo v najbolj znani mestni pivnici, ki smo jo obiskali, sedi vesela družba, ki poskuša nekaj dopovedati natakarici v tradicionalnem dirndlu. "Marko, ti so tvoji. Kaj pomeni 'kolenica'?" zavpije proti kolegu. K mizi se prismeji temnolas fant in hitro se razvije "balkanska" debata o pečenkah in kračah. Gorana in Nemanjo, ki sta nov dom v zadnjih letih našla v Münchnu, so namreč ravno obiskali prijatelji iz rodnega Niša. Srbi so v München sicer prišli zaradi košarke, saj so šli na evroligaško tekmo svoje Crvene zvezde. "Benjamin Šeško," izstrelijo takoj, ko beseda nanese na nogomet. "Zdaj je bil pri nas v Beogradu, saj je njegov Leipzig igral z našo Zvezdo v skupinskem delu Lige prvakov," pripovedujejo. Potem pa se hitro usuje še en plaz imen: "Oblak, Verbič, Handanović, Zahović, Katanec, Džoni Novak," naštevajo priimke, ki jim padejo na pamet ob misli na slovenski nogomet.

Tudi Srbija, tako kot Slovenija, že 24 let ni videla evropskega nogometnega prvenstva, zato tudi oni že težko čakajo junij. Spomnili pa so, da so se Slovenci in Srbi kot navijači srečali že na evropskem prvenstvu v košarki leta 2017, ko je evropska krona pripadla Goranu Dragiću in njegovim fantom. Dogajanje na ulicah in na tribunah je minilo brez izgredov, zato upajo, da bodo navijači tudi tokrat poskrbeli za odlično vzdušje in lepo sliko, ki bo romala v svet. "Povej Beniju, naj gre v Chelsea," Šeška takoj omeni tudi Đorđe, še en Srb, na katerega naletimo v enem od münchenskih lokalov. Lastnik lokala, kjer čez dan pijejo kavo Nemci, ob koncih tedna pa glasba zvečer 'gastarbajterje' popelje nazaj domov, pa namesto nogometašev začne naštevati čisto druga imena: "Bojan Križaj, Primož Ulaga. Peter Prevc se vam je zdaj upokojil. Škoda, res. Je pa steklo njegovi sestri Niki," začne z analizo, ko ga nejeverno pogledamo.

Običajno je tako, da te tam nekdo ogovori takoj, ko sliši slovensko besedo. Na jug Nemčije so s trebuhom za kruhom namreč prišli številni prebivalci nekdanje skupne države. Veliko jih dela v gostinstvu in hotelirstvu, za tiste, ki jih smatrajo za "naše", pa se običajno še posebej potrudijo. Med Slovenci in Srbi so Hrvati. Tako na zemljevidu kot v tem primeru tudi glede vprašanja, za koga bodo navijali v tem medsebojnem obračunu. "Tako za ene kot druge, vsi smo mi, naši, vi kar pridite, super se bomo imeli," za točilnim pultom pomaha Robert, hrvaški strokovnjak za slovenske zimske športe.

