Roman Pilipčuk tudi uradno ni več trener Celja, kdo ga bo zamenjal?

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je potrdil govorice in prek uradne klubske spletne strani sporočil, da Roman Pilipčuk po sporazumni prekinitvi sodelovanja ni več glavni trener njihove članske ekipe. Zaenkrat se uradno še ne ve, kdo bo njegov naslednik, v medije pa so pred nekaj dnevi že pricurljale novice, da naj bi to postal nekdanji trener Olimpije Albert Riera.

"Nogometni klub Celje sporoča, da z današnjim dnem Roman Pilipčuk po sporazumni prekinitvi sodelovanja zapušča mesto glavnega trenerja članske ekipe NK Celje," so na spletni strani zapisali pri NK Celje in dodali da poleg Romana Pilipčuka klub zapuščata tudi njegova pomočnika Ivan Pilipčuk in Darijan Matić. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 56-letni Ukrajinec je vodenje članskega moštva prevzel pred začetkom tekmovalne sezone 2022/23. Na 41 tekmah je vknjižil 23 zmag, 10 neodločenih rezultatov ter osem porazov. Ekipo je popeljal do četrtfinala pokalnega tekmovanja in osvojil drugo mesto v državnem prvenstvu.