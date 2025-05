Romano trdi: Šeško že to poletje zapušča Leipzig

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mala Tinka je prišla domov iz šole vsa nasmejana in je rekla mami: "Jurček mi je danes pokazal svojega luleka!" Še preden se mama zaskrbljeno zave, Tinka nadaljuje: "Spominjal me je na arašid" Mama si je oddahnila in nasmehnila: "A tako majhen je bil?" Tinka ji je odgovorila: "Ne.... slan!"