'Kralj prestopov' o Messiju, Ronaldu in zakulisju nekaterih zgodb

Fabrizio Romano, novinar, ki stoji za zdaj že ikoničnim stavkom "Here we go" (Gremo), je zgradil kariero z ekskluzivnim in zanesljivim poročanjem o nogometnih prestopih. Z milijoni sledilcev je Italijan postal najbolj prepoznavno ime v nogometnem novinarstvu. Tokrat je gostoval v oddaji "A Guest and a Half" (Gost in pol) pod okriljem portala Sofascore. Ponudil je vpogled v to, kako dela, zakaj včasih odlaša z objavo zgodbe in kateri zvezdniki Premier lige bodo to poletje prišli na naslovnice.