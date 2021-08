Romelu Lukaku bo postal skupno najdražji igralec vseh časov

Po tednih govoric in namigovanj je Romelu Lukaku po poročanjih strokovnjaka za nogometne prestope Fabrizia Romana uspešno prestal zdravniške preglede in bo v prihodnjih dneh tudi uradno podpisal pogodbo s svojim nekdanjim klubom Chelseajem. Znesek, ki naj bi ga londonski klub za 28-letnika odštel milanskemu Interju, je vrtoglavih 115 milijonov evrov. V njegovi karieri so do zdaj štirje klubi zanj skupno odšteli že neverjetnih 337 milijonov evrov.

Po 120 milijonih evrov, ki jih je za Jacka Grealisha odštel Manchester City, je Chelsea postal že drugi klub iz Premier lige v tednu dni, ki je za novega igralca odštel rekorden znesek. Po namigovanjih spletnega medija The Athletic naj bi Belgijec podpisal petletno pogodbo, ki bo na sezono zagotovila med 12 in 13 milijonov evrov. S skupno 337 milijoni evrov je Lukaku tako prehitel Neymarja, za katerega sta Barcelona in PSG po podatkih transfermarkta do zdaj skupno odštela 330 milijonov evrov. Po podatkih transfermarkta so za napadalca številni klubi, za katere je do zdaj podpisal pogodbo, skupaj odšteli že okoli 337 milijonov evrov. S tem zneskom je postal igralec, za katerega je bilo skupno odštetih največ milijonov evrov v zgodovini nogometa. Samo Chelsea je v dveh različni prestopih zanj odštel že 130 milijonov evrov. Leta 2011 so Londončani namreč belgijskemu klubu Anderlechtu v zameno zanj poslali 15 milijonov evrov. Sledil je prestop v Everton za okoli 35 milijonov evrov. Tri leta pozneje se je iz Liverpoola preselil v rdeči del Manchestra, ko je zanj United odštel slabih 85 milijonov evrov. Dve leti pozneje pa je za 74 milijonov evrov prestopil v Inter iz Milana.

Osvojil Serie A in srca navijačev Interja V dveh sezonah v Milanu je za črno modre na 95 tekmah dosegel 64 zadetkov. V minuli sezoni je z Interjem tudi osvojil naslov italijanskega prvaka in s svojo igro navdušil navijače, ki so tudi javno izrazili svoje nezadovoljstvo ob novici, da ga klub želi prodati. Zaradi finančnih težav, ki so posledica pandemije covid-19, je Inter letos prodal že Achrafa Hakimija v PSG za okoli 60 milijonov evrov. Tottenham in Arsenal naj bi se tudi zanimala za prestop Argentinca Lautara Martineza, ampak vodilni v Milanu zagotavljajo, da po odhodu Lukakuja prodaja njegovega partnerja v napadu finančno ni nujna. Njegova plača trenutno znaša okoli 2,5 milijone evrov, kar je trikrat manj, kot je v Italiji služil Belgijec.

Veliki navijač Chelseaja Lukaku je v preteklosti javno spregovoril o svojem občudovanju nekdanjega napadalca Chelseaja Didiera Drogbaja. Posledično je navijal tudi za klub, za katerega je igralec iz Slonokoščene obale dosegel kar 104 gole. Lukakuja v dresu Londončanov čaka težka naloga, če želi ujeti svojega idola, saj v 15 nastopih v dresu Chelseaja med sezonami 2011/12 in 2013/14 ni dosegel zadetka.