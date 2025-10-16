Svetli način
Nogomet

Romelu Lukaku obupan: Očeta ne moremo pokopati, ker nas poskušajo izsiljevati

Neapelj, 16. 10. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 1 uro

M.D.
Belgijski nogometni zvezdnik Romelu Lukaku je v zadnjih tednih doživel eno najtežjih osebnih preizkušenj. Kot da smrt njegovega očeta Rogerja Mename Lukakuja, ki je preminil 28. septembra v Kinšasi, ne bi bila dovolj, se je Lukaku znašel v središču družinske drame, ki negativno vpliva na njegov proces žalovanja.

Na družbenih omrežjih je Romelu Lukaku razkril, da mu nekateri člani družine ne dovolijo pokopati očeta, saj naj bi ga izsiljevali z njegovim truplom. "Poskušali smo na vse načine pripeljati njegovo telo nazaj v Evropo, a imeli smo občutek, da nas izsiljujejo," je pozneje dejal Lukaku v intervjuju za belgijske medije.

Belgijski nogometaš Romelu Lukaku trenutno zastopa barve italijanskega kluba Napoli. FOTO: AP

Poleg Romeluja v Italiji igra tudi njegov brat Jordan Lukaku, ki zastopa barve Lazia. V sporočilu na družbenih omrežjih je Romelu zapisal: "Sporočilo mojega brata in mene. Kot mogoče veste, smo nameravali v petek organizirati pogreb, ampak zaradi nekaterih odločitev v Kinšasi bo pogreb potekal tam. Naš oče je preminil 28. septembra in kot bratje smo poskušali narediti vse, da bi njegovo telo pripeljali nazaj v Evropo, a imeli smo občutek, da nas nekateri ljudje izsiljujejo ... Če bi bil naš oče danes tukaj, tega ne bi nikoli sprejel. Srce parajoče je, ker mu ne moremo omogočiti dostojnega počitka. A nekateri tega niso želeli. Zdaj razumemo, zakaj nas je oče držal stran od mnogih ljudi ... Bog blagoslovi tvojo dušo." 

Na Instagramu je objavil tudi čustveno slovo, v katerem je zapisal:

"Hvala, ker si me naučil vsega, kar znam. Življenje nikoli več ne bo enako. Bolečina in solze tečejo v potokih. A Bog mi bo dal moč, da se sestavim."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lukaku ni prvi afriški nogometaš, ki se je znašel v senci družinskih sporov. Podobne zgodbe so v preteklosti pretresle tudi igralce, kot je Emmanuel Adebayor, ki je javno govoril o družinskih izsiljevanjih in finančnih pritiskih s strani sorodnikov.

bohinj je zakon
16. 10. 2025 13.24
Ni na Balkanu. Samo v civilizirani Belgiji.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
16. 10. 2025 12.58
-3
Gospod zgrešeni zicer.
ODGOVORI
0 3
ledr
16. 10. 2025 12.47
Sploh ni pomembno, kaj, kje, kako, zakaj... Saj mu bo itak bog pomagal kot pravi. Saj ti ljudje v bistvu ne morejo imet nobenih težav v življenju, itak jim bog vse uredi... Jaz pa temu pravim: "primitivizem ne pozna meja"!
ODGOVORI
0 0
