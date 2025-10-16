Romelu Lukaku obupan: Očeta ne moremo pokopati, ker nas poskušajo izsiljevati

Na družbenih omrežjih je Romelu Lukaku razkril, da mu nekateri člani družine ne dovolijo pokopati očeta, saj naj bi ga izsiljevali z njegovim truplom. "Poskušali smo na vse načine pripeljati njegovo telo nazaj v Evropo, a imeli smo občutek, da nas izsiljujejo," je pozneje dejal Lukaku v intervjuju za belgijske medije.

Poleg Romeluja v Italiji igra tudi njegov brat Jordan Lukaku, ki zastopa barve Lazia. V sporočilu na družbenih omrežjih je Romelu zapisal: "Sporočilo mojega brata in mene. Kot mogoče veste, smo nameravali v petek organizirati pogreb, ampak zaradi nekaterih odločitev v Kinšasi bo pogreb potekal tam. Naš oče je preminil 28. septembra in kot bratje smo poskušali narediti vse, da bi njegovo telo pripeljali nazaj v Evropo, a imeli smo občutek, da nas nekateri ljudje izsiljujejo ... Če bi bil naš oče danes tukaj, tega ne bi nikoli sprejel. Srce parajoče je, ker mu ne moremo omogočiti dostojnega počitka. A nekateri tega niso želeli. Zdaj razumemo, zakaj nas je oče držal stran od mnogih ljudi ... Bog blagoslovi tvojo dušo."

Na Instagramu je objavil tudi čustveno slovo, v katerem je zapisal:

"Hvala, ker si me naučil vsega, kar znam. Življenje nikoli več ne bo enako. Bolečina in solze tečejo v potokih. A Bog mi bo dal moč, da se sestavim."