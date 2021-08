Romelu Lukaku se vrača v London

Romelu Lukaku je na Stamford Bridgeu že igral med letoma 2011 in 2014, zdaj pa naj bi podpisal petletno pogodbo, ki mu bo letno navrgla med 12 in 13 milijonov evrov neto, s čimer bo najbolje plačani igralec modrih iz Londona, poroča The Athletic.

Chelsea je sprva sicer želel v prestop vplesti tudi nekaj nogometašev, ki bi znižali vsoto za odškodnino, saj je želel Inter dobiti vsaj 118 milijonov evrov oziroma 100 milijonov funtov, Londončani pa so si želeli vsaj do nedelje zvečer dokončati prestop in plačati manj kot 100 milijonov funtov.

Kot vse kaže, sta strani dosegli kompromis, tako da bo Interju pripadel zajeten kup denarja – brez vpletenih drugih igralcev – dokumentacijo za 28-letnega in 190 centimetrov visokega napadalca, ki je poklicno pot začel pri Anderlechtu, pa naj bi še danes poslali v London.

Novico je na družbenem omrežju Twitter potrdil tudi vselej zanesljivi Fabrizio Romano.