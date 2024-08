'Osovraženi' Romelu Lukaku povzročil evforijo v Neaplju

OGLAS

Romelu Lukaku je v svoji karieri doživel številne vzpone in padce, a nič ni tako zaznamovalo njegovega nogometnega potovanja kot serija prestopov, izposoj in dogovorov, ki so močno odmevali v svetu nogometa. Njegova zgodba zlasti v zadnjih letih priča o zapletenih odnosih med igralcem, klubi in navijači. A kot kaže, ga bodo navijači sinjemodrih sprejeli medse. Vsaj tako je videti po prvih posnetkih, ko se je Lukaku komaj prebil skozi stampedo navijačev.

Lukaku je leta 2021 iz Interja prestopil v Chelsea za impresivno odškodnino, ki je znašala 113 milijonov evrov. Ob prihodu v London je Belgijec izjavil, da je Chelsea njegov 'sanjski klub' in da je vedno želel igrati na Stamford Bridgeu. Njegove besede so navijače navdale z upanjem, da bo prav on tisti, ki bo modrim prinesel nove uspehe.

Romelu Lukaku je na začetku še poljubljal grb ekipe z zahodnega dela Londona.

A hitro se je izkazalo, da stvari ne bodo potekale po načrtih. Lukaku se ni uspel vklopiti v ekipo in kljub nekaj dobrim predstavam, se je začelo govoriti o njegovem nezadovoljstvu. Njegova zveza s Chelseajem se je začela krhati, kar je kulminiralo v znamenitem intervjuju decembra leta 2021, ko je Lukaku javno priznal, da ni srečen pri Chelseaju in da si želi nazaj v Inter. Ta izjava je sprožila val kritik in razočaranje med navijači ter vodstvom kluba.

Romelu Lukaku je odlično igral za modro-črne iz Milana.

Chelsea je po Lukakujevi neuspeli sezoni in nezadovoljstvu sklenil, da ga za sezono 2022/2023 posodi nazaj v Inter. To je bilo sprva videti kot idealna rešitev za vse strani. Lukaku se je vrnil v klub, kjer je prej blestel, Inter pa je ponovno dobil enega svojih ključnih igralcev.

Inter se je v finalu Lige prvakov leta 2023 pomeril proti Manchester Cityju, ki je bil na koncu boljši z 1:0.

Vendar pa se je zgodba zapletla v sezoni 2023/2024. Ko se je Inter pripravljal na finale Lige prvakov, kjer so se soočili z Manchester Cityjem, so v medije pricurljale informacije, da se Lukaku dogovarja z največjim Interjevim rivalom – Juventusom. Ta novica je povzročila ogorčenje v taboru Interja. Klub se je počutil izdanega, saj so se že dogovarjali o možnosti odkupa Belgijca. Ko so izvedeli za njegove skrivne pogovore z Juventusom, so takoj prekinili vse stike z njim in ga niso želeli več imeti v svojih vrstah. Prav tako pa je Juventus zaradi pritiska navijačev opustil željo po belgijskem napadalcu.

Chelsea se je tako znašel v neprijetnem položaju. Lukakuja niso več želeli v svoji ekipi, Inter ga ni hotel odkupiti, Juventus pa se je soočil s kritikami lastnih navijačev zaradi potencialnega prestopa in prav tako opustil namero po nakupu. Zato so v sezoni 2023/2024 morali najti novo rešitev in Belgijca so posodili v Romo.

Paulo Dybala in Romelu Lukaku v dresu Rome

V Rimu se je Lukaku izkazal s solidnimi predstavami, a to ni bilo dovolj, da bi si Roma želela njegovega odkupa. Klub se ni odločil, da bi ga od Chelseaja odkupil, kar je Lukakuja ponovno postavilo v negotov položaj.

Ibrahimović in Lukaku na mestnem derbiju, imenovanem 'Derby della Madonnina'

Zdaj pa se zdi, da bo Belgijec morda našel svoj novi dom v Napoliju. Neapeljčani so že blizu dogovora s Chelseajem o prestopu, kar bi Lukakuju omogočilo novo priložnost za dokazovanje v italijanski Serie A. Napoli, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot ena najmočnejših ekip v Italiji, vidi Lukakuja kot zamenjavo za Victorja Osimhena, ki se bo najverjetneje poslovil.

Od 'osličkov', kot si sami pravijo pri italijanskem klubu, Lukakuja ločita le še zdravniški pregled in podpis pogodbe.

