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Nogomet

Romero po petih letih zapustil Otok in se seli k Atleticu

Madrid, 15. 08. 2026 10.56 pred 3 urami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Cristian Romero

Španski nogometni klub Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka se je okrepil z argentinskim nogometašem Cristianom Romerom, je potrdil madridski klub. Osemindvajsetletni osrednji branilec, svetovni prvak z Argentino leta 2022, se je v Španijo preselil iz angleškega Tottenhama za 40 milijonov evrov odškodnine.

Cristian Romero je z Atleticom podpisal petletno pogodbo do konca junija 2031, je klub zapisal na spletni strani. Argentinec je četrta poletna okrepitev Oblakovega delodajalca, pred tem so prišli še Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee in Morten Hjulmand. Pred dnevi je špansko zasedbo zapustil njegov rojak Nahuel Molina in odšel k italijanski Romi.

Osemindvajsetletni Romero je zadnjih pet let je preživel v severnem Londonu in branil barve prvoligaša Tottenhama. Z angleškim klubom je v sezoni 2024/25 osvojil evropsko ligo po zmagi nad Manchester Unitedom, s čimer je klub prekinil 17-letno čakanje na lovoriko. "Cuti" je bil razglašen tudi za igralca tekme.

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Romero, ki je sicer na 156 tekmah za spurse prejel več rdečih kartonov, je v svojem poslovilnem sporočilu navijačem kluba priznal, da "pot ni bila popolna", vendar da odhaja "s srcem polnim spominov" in "izjemnim ponosom", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kariero je začel v argentinskem Belgranu, zatem pa je oblekel še drese italijanskih klubov Genoe, Juventusa in Atalante, preden se je poleti 2021 preselil na Otok. Sprva ga je Atalanta posodila angleškemu klubu, ta pa ga je naslednje poletje odkupil za več kot 53 milijonov evrov.

Za argentinsko izbrano vrsto, s katero je poleg svetovnega naslova osvojil tudi dva naslova južnoameriškega prvaka in letos zaigral v finalu SP v ZDA, Kanadi in Mehiki, je doslej zbral 58 nastopov in se štirikrat vpisal med strelce.

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Vladimir.Krutov
15. 08. 2026 14.41
zelo dober nakup za tak dnar....kapo dol....
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